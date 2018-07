Um antibiótico muito usado na África para tratar infecções causadas pela bactéria responsável pelo tracoma também tem sido eficaz na prevenção de mortes por outras doenças entre crianças etíopes. A análise foi publicada ontem no Journal of the American Medical Association (JAMA). O tracoma é a principal causa evitável de cegueira no mundo e está presente em 48 países, especialmente na África.