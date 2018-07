Droga ajuda evitar aumento do tumor

Um medicamento usado para tratar ou prevenir a osteoporose pode ajudar a combater a expansão tumoral em mulheres com câncer de mama que tiveram metástase. O medicamento Zometa (ácido zoledrônico), fabricado pela Novartis e indicado para o fortalecimento dos ossos de pacientes com câncer, parece impedir que o tumor afete o tecido ósseo. O estudo foi publicado preliminarmente no encontro da Sociedade de Oncologia Clínica dos Estados Unidos.