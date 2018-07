Autor de mais de 50 peças e roteiros, o dramaturgo americano Horton Foote morreu ontem, aos 92 anos, em Hartford, Connecticut. Foote ganhou dois Oscars (de roteiro adaptado por O Sol É para Todos, de 1962, e de roteiro original por A Força do Carinho, de 1983) e um Pulitzer (pela peça The Young Man from Atlanta, de 1995).