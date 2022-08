Dramas humanos são temas de peças em cartaz em São Paulo

Com direção de José Celso Martinez Corrêa, o espetáculo Fausto, baseado no texto A Trágica História do Doutor Fausto, de Christopher Marlowe, se mantém fiel ao mito literário, mas se transforma em uma peça musicada de teatro brasileiro, impactada pela antropofagia do teatro de Zé Celso. Tudo para tratar da objetividade do ser humano, a partir do personagem que se encontra dividido entre as crenças e saberes medievais e o conhecimento humano do período renascentista. A co-Direção é de Fernando de Carvalho. Estreia hoje (12). 6ª e sáb., 20h; dom, 18h. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R. Pais Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40. Confira a programação aqui. Até 11/09.

Leona Cavalli na peça 'Fausto' Foto: Jennifer Glass

Dramas humanos

Na Solidão dos Campos de Algodão, trabalho dirigido por Eliana Monteiro, é uma montagem do texto do dramaturgo francês Bernard-Marie Koltè. Na história, duas pessoas se encontram para fazer negócios. A partir daí, eles travam um embate de ideias que os leva a um contato com suas condições humanas, seus desejos e solidão. A peça é encenada em um espaço cênico criado a partir da obra “La Bruja”, do artista visual carioca Cildo Meireles. 2ª a 6ª, 20h; sáb., 17h. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro. Grátis. Até 31/8.

Livre pensamento

Passada em Amsterdã, ano de 1677, a história de O Deus de Spinoza, com dramaturgia de Régis de Oliveira e direção de Luiz Amorim, traz um livre pensador que questiona as doutrinas e dogmas religiosos e políticos. Chamado a se arrepender, ele acaba condenado a viver no exílio de sua comunidade. No elenco estão nomes como Bruno Perillo e Mateus Carrieri. 4ª e 5ª, 20h. Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República. R$ 80. Até 2/9. Ingressos.

Trupe DuNavô no espetáculo 'O Livro do Mundo Inteiro' Foto: Sissy Eiko

Palhaçada para todos

No espetáculo O Livro do Mundo Inteiro, da Trupe DuNavô, um grupo de palhaçaria convida o público a escrever uma nova história em um livro fantástico, por meio de memórias, afetos e brincadeiras. Sáb. (13) e dom. (14), 14h. Sesc Santana. Praça de Convivência. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Grátis.

Com um novo olhar

A comédia musical infantojuvenil Cindy é Ele é uma adaptação da clássica história de Cinderela com todos os seus personagens o príncipe, a fada madrinha e os ratinhos presentes, mas repaginados para os novos tempos. O espetáculo traz canções de divas pop, como Beyoncé, Cindy Lauper e Jessie J versionadas por Rafael Oliveira. O roteiro original e direção geral é de Allan Oliver. Sáb. (13) e dom. (14), 15h. Espaço ao Cubo. R. Brigadeiro Galvão, 1.010, Barra Funda. R$ 70. Compre seu ingresso.