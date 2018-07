Doutor robô faz 1 ano de prática cirúrgica

A última novidade da medicina high tech - um robô que é a estrela principal da mesa de operação - faz parte da rotina de três hospitais de ponta de São Paulo: Sírio-Libanês, Albert Einstein e Oswaldo Cruz. Na terça-feira, fará um ano que a primeira cirurgia robótica foi realizada. De lá para cá, cerca de 300 pacientes foram operados pelo Da Vinci - nome do "doutor" em forma de máquina. Mais precisas e seguras, porém duas vezes mais caras, essas intervenções cirúrgicas conquistaram os profissionais, mas não os planos de saúde. Só para ter o robô na equipe, o hospital desembolsa cerca de R$ 3,6 milhões. O advogado Valdir Santos Alves, de 41 anos, não é o mesmo desde que encontrou o "dr. Vinci". "Perdi 36 quilos em nove meses", conta. Ele foi o primeiro paciente da América Latina a fazer uma cirurgia robótica de redução de estômago. Hoje, é só elogios para o cuidado recebido. "Só fiquei frustrado quando conheci o robô, porque tinha a ideia de que era uma daquelas máquinas iguais a do ?Perdidos no Espaço? (minissérie)." O Da Vinci é um aparelho com seis braços. É preciso fazer curso de especialização de no mínimo 48 horas para administrá-lo. Alves foi operado no Sírio-Libanês, onde já foram realizadas 86 cirurgias robóticas - entre as quais a de estreia no País. Lá, foi montado o primeiro centro de treinamento de cirurgia robótica. "Para o próximo curso já temos 60 médicos cadastrados. A proposta é que, além dos procedimentos, também façamos pesquisas sobre novas cirurgias com robôs", diz Marcelo Cerdan, cirurgião responsável pelo centro de treinamento da unidade. PRECISÃO No Oswaldo Cruz, foram 90 procedimentos realizados em 6 meses. O cirurgião responsável pela área, Joaquim José Gama-Rodrigues, diz que o principal diferencial da cirurgia é a visão amplificada proporcionada pelo robô e a movimentação bidimensional das pinças. Na próxima semana, o urologista José Roberto Colombo Júnior, que participou da maioria das mais de 130 cirurgias realizadas no Albert Einstein, vai a um congresso em Orlando apresentar os principais benefícios da cirurgia robótica urológica. "Para o paciente, com a precisão do robô, a cirurgia afeta menor quantidade de nervos, o que diminui muito os danos na função erétil", diz. "Mas os planos de saúde ainda têm total resistência em oferecer cobertura dos custos", lamenta Colombo. "Por ser novidade, as operadoras ainda não perceberam que vão gastar menos com tempo de internação e não abatem do preço."