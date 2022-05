'Doutor Estranho 2': Professor Xavier aparece em novo teaser; confira

Cena de 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura', com Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Xochitl Gomez (America Chavez) e Benedict Wong (Wong). Foto: Marvel Studios

A Marvel Studios divulgou um novo teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega aos cinemas nacionais no dia 5 de maio. A prévia mostra mais spoilers do filme, incluindo imagens do Professor Charles Xavier, líder dos X-Men.

No início do teaser, o personagem Mordo, interpretado por Chiwetel Ejiofor, aparece dizendo ao Doutor Estranho, papel de Benedict Cumberbatch, que "os Iluminatti vão vê-lo agora". A fala é uma referência ao grupo de heróis que nasceram com mutações genéticas, conhecidos como os X-Men.

É possível ouvir a voz de Patrick Stewart, intérprete do Professor Xavier, dizendo: "Vamos descobrir qual tipo de doutor você é".

Dirigido por Sam Raimi, o elenco do filme ainda é composto por Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Xochitl Gomez, Benedict Wong e outros.

Confira o teaser: