Donos de bares apóiam medida

Como no saguão de um restaurante, a divisão na hora de opinar sobre o projeto de lei enviado pelo governador José Serra é clássica: fumantes de um lado, não-fumantes do outro. Nas mesas com cinzeiro ao lado do prato, os clientes se dizem "revoltados" com a "restrição de liberdade individual". Nas áreas livres do cigarro, a maioria das pessoas está satisfeita com o fim do "incômodo de respirar fumaça". "É revoltante. Vou a um restaurante para relaxar. Trago meu livro, tomo uma taça de vinho e, no final, claro que quero fumar meu cigarro", disse o arquiteto Luiz Rezende, que almoçava ontem num restaurante do Largo do Arouche, em São Paulo. "Agora, restaurante vai ser só para não-fumantes. E vai ter restaurante só para fumantes também?" Em uma mesa próxima, o debate era sobre o mesmo assunto. "Não estava bom assim, com as divisões entre fumantes e não-fumantes?", dizia um representante de vendas, "totalmente contrário à medida", identificado como Renato. Num restaurante próximo, na Rua Vieira de Carvalho, uma família almoçava na área de não-fumantes. "A questão do fumante passivo já está mais do que debatida. Todo mundo sabe que faz mal respirar a fumaça dos outros", disse o advogado Leandro Albuquerque, de 37 anos. "É para o bem da coletividade, as pessoas vão se acostumar", disse sua mulher, a psicóloga Alessandra Maronti. Em cinco restaurantes e bares visitados, os proprietários disseram não ter restrição à proposta. "Vamos nos adaptar. Aqui, a preferência do público é pela área de não-fumantes", disse Walter Mancini, proprietário de cinco restaurantes na Rua Avanhandava, no centro. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, porém, classificou o projeto como "uma besteira". "É outra medida proibitiva. Agora, bares e restaurantes, em vez de convidarem à liberdade, vão remeter à proibição. É extremamente negativo", disse o diretor jurídico da entidade, o advogado Percival Maricato. www.estadao.com.br Projeto veta até fumódromos de empresas. 216 internautas opinaram se concordam com a proibição em ambientes fechados 79% SIM 21% NÃO