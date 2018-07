Dona de casa morre vítima de suposto erro médico

A dona de casa Verônica Cristina do Rêgo Barros, de 31 anos, morreu ontem após ser submetida supostamente a uma cirurgia do lado errado do cérebro. Ela teria batido a cabeça ao cair no banheiro há uma semana, e um coágulo foi diagnosticado no lado esquerdo. Laudo médico recomendou cirurgia que, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, teria sido feita no lado direito. O diretor do hospital, César Rodrigues, afastou o neurocirurgião que a operou, Pedro Ricardo Mendes, e o chefe da equipe de neurocirurgia, identificado só como doutor Torque. Segundo Rodrigues, Mendes está no hospital desde 2001 e é concursado. "Estamos apurando se houve erro médico, mas a suspeita é muito grande", disse. Os médicos afastados não puderam ser entrevistados até o fechamento da edição. Rodrigues informou que a paciente foi internada na sexta-feira retrasada, operada na segunda-feira, supostamente do lado errado, e novamente na quinta, no lado certo, pelo mesmo cirurgião. O diretor disse que vai apurar também por que a família demorou para ser informada do erro. Foi a denúncia de um parente que revelou o suposto erro. A família fez registro na 22ª DP. O corpo de Verônica foi levado para o IML para necropsia. Se a morte por erro for confirmada, os médicos responderão criminalmente por homicídio culposo.