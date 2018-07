Domingo tem festas gratuitas de música brasileira em São Paulo

Festa Calefação Tropicaos, na Casa das Caldeiras Foto: Divulgação

Neste domingo, 13, só vai ficar em casa quem quiser. Música brasileira, caribenha e eletrônica ganham espaço em São Paulo, em festas totalmente gratuitas, durante a tarde e a noite. Confira.

Leia também: Veja programação de shows na Paulista

Brasilidades. A já tradicional Calefação Tropicaos acontece na Casa das Caldeiras, na zona oeste. Se apresentam os DJs Formiga, Pita Uchôa, Julião Pimenta, Moocado e Magrones, além do show da banda Acabocaria. Como é tradição no local, haverá muitas intervenções artísticase e opções de comida. O evento é das 15h às 22h.

Jamaica. A festa Let it Burn reúne ska, rocksteady & reggae, focada em músicas dos anos 1960 e 1970. A festa é a partir das 16h, no espaço O Lourdes, na Rua da Consolação, número 247, no centro.

Mistura. A primeira edição da festa Mongo Beat Brasil acontece no Fatiado Discos e Cervejas Especiais, no Sumaré. A partir das 15h, haverá música nos anos 1960 e eletrônica com os DJs Gregor Izidro e Kylt, direto da Paraíba, mais show de Mr Lúdico.

Síndico. Na NossaCasa, na Vila Madalena, acontece uma festa em homenagem a Tim Maia. Artistas vão mostrar releituras das músicas do cantor, das 17h às 23h.