Doja Cat anuncia o lançamento de 'Vegas', faixa apresentada no Coachella 2022

Doja Cat durante performance no Coachella 2022, onde apresentou a música 'Vegas'. Foto: Caroline Brehman/EFE/EPA

A cantora Doja Cat anunciou oficialmente o lançamento da música Vegas, apresentada no Coachella 2022. A faixa faz parte da trilha sonora do filme Elvis, que estreia nos Estados Unidos no dia 24 de junho e no Brasil no dia 14 de julho.

No entanto, Vegas estará disponível nas plataformas digitais no dia 6 de maio e a cantora já divulgou uma prévia em seu canal do YouTube. A música usa o sample da canção Hound Dog, de Elvis Presley.

Sob a direção de Baz Luhrmann, o filme traz Austin Butler no papel do 'Rei do Rock' [apelido de Elvis] e ainda conta com atores como Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett e outros.

Confira a prévia da música Vegas: