Dois sistemas de imagens fazem as medições

As taxas de desmatamento na Amazônia são calculadas, com base em dois sistemas de captação de imagens por satélite, Prodes e Deter. O primeiro, com dados mais precisos, registra imagens em quadros de 100 por 60 metros. Com isso, consegue captar alterações na vegetação como os desmatamentos a partir de 6 hectares. É usado para fornecer dados consolidados. Usado pelo governo para projeções, o Sistema de Detecção em Tempo Real (Deter) capta imagens em quadros de 250 por 250 metros. É capaz de observar áreas a partir de 25 hectares. Embora tenha menor definição e dados menos precisos, o Deter tem uma vantagem sobre o Prodes: passa todos os dias pela Amazônia e envia rapidamente registros da área. Essa agilidade é importante para que o sistema de fiscalização consiga identificar áreas suspeitas de desmatamento.