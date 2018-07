Dois jornais limitam edições impressas

Pressionada pela queda nos lucros, a Detroit Media Partnership, que administra dois jornais de Detroit, nos EUA, anunciou que seus assinantes receberão suas edições em casa apenas três vezes por semana; nos outros dias, terão de ler edições online. As bancas seguirão recebendo todas as edições impressas. A empresa, que comanda os jornais Detroit Free Press e The Detroit News, deve demitir até 9% de seus 2,1 mil funcionários. "Estamos lutando pela sobrevivência", afirmou o publisher David Hunke.