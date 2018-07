Dói a cidade

É possível uma cidade sentir dor? É. Porque uma cidade é um monstro de cimento armado que se alonga a cada minuto na horizontal e na vertical mas em suas ruas, como veias, corre o sangue humano,desses milhões de seres minúsculos que só se avistam do avião em certos aeroportos. Por exemplo,em Congonhas. Como são ínfimos esses seres que como células se deslocam apressados fazendo viver as cidades... Uma cidade fantasma é a incongruência de uma obra humana que já não abriga ninguém. As cidades só existem na carne e sangue de quem as habita e, escondidos nas caixas de cimento, pulsam, amam, riem e se desesperam. Quando eles sofrem,a cidade geme, estertora. S.Paulo está sofrendo muito. Que ninguém se engane, é uma dor que vai durar. O dia amanhece e os carros reaparecem, gente encasacada estuga o passo - a cidade tem pressa - e tudo parece normal. Mesmo os aviões continuam decolando sobre os carros onde alguém se encolhe e arrisca, para cima, um olhar assustado e logo de alívio quando o perigo passou. A Bolsa ferve, negócios se fazem, amores se fazem, mas tudo mudou. S.Paulo mudou. Os escombros pararam de fumegar mas um cheiro de queimado,uma ilusão do olfato ainda persegue tanta gente. Foi assim em Nova York quando as torres caíram e não há quem não se lembre. Quem tem medo de voar sempre soube que o céu era inseguro. O medo é uma forma misteriosa de conhecimento, uma presciência das combinatórias improváveis e mal sucedidas,uma consciência das alquimias malditas de que o destino é capaz. O medo não é uma irracionalidade mas uma razão refinada que percebe para além da razão que os homens apregoam os crimes de que são capazes, a ignorância que se camufla na técnica sofisticada,a ganância que assassina para ganhar uns tostões a mais. Quem tem medo de voar não se ilude com o brilho das butiques, com os chãos de mármore, com a profusão de computadores, com os cinemas a bordo, a champanhe, os menus gourmet. Sabe que esse show se passa entre nuvens, que o vôo é real e metafórico, um arrancar-se da realidade medíocre e sem asas de nossos corpos frágeis, com que caminhamos no vazio confiando em um punhado de homens que nos garantem segurança e conforto. Em caso de despressurização cairão as máscaras, no duplo sentido. E se pousar no mar life vest is under your seat, e salve-se quem puder. Se o avião não frear, se a pista deslizar, se o temporal desabar, se a poça não escoar, se alguém esquecer de avisar, se o piloto não acreditar, se a mecânica falhar, se o empresário preferir arriscar, se o controlador estancar, se o governo não se importar,uma bola de fogo,apocalíptica, porá fim ao vôo e às ilusões. O medo é uma forma de humildade, uma consciência lúcida da própria precariedade. Ter medo é cair em si, de muito alto. Dói na cidade pujante e poderosa a consciência de sua vulnerabilidade ao poder da iniqüidade humana. Somos uma ameaça constante uns aos outros,aviões bomba,bombas humanas que, sem outra causa que o Deus dinheiro, sobrevoam nossas cabeças ou nos conduzem, nossas famílias, amigos e amores, a uma versão realista do inferno. Um acidente pôs em cena esse inferno em que a corrida ao lucro, a concorrência desenfreada, a falta de escrúpulos pode transformar uma cidade vital, febril, talentosa, amiga do futuro, a melhor situada para viver e encarnar o lado sedutor da contemporaneidade. Dói na cidade o encontro com suas zonas de sombra, a falta de limites, o hiper, o sempre mais, o extra, o transbordamento, os paroxismos, caricaturados em um aeroporto estrangulado pela malha de avenidas e bairros, na sucessão frenética de vôos que sobem e descem confusamente no espaço exíguo das pistas tangenciando o paliteiro de edifícios. Em todas as conversas há uma tristeza difusa, como um luto vivido em segredo. Um medo explícito ou inconfesso, uma insegurança alheia à alma brava dessa cidade. É neles, nesses minúsculos pontos que vemos do alto, em nós, seres humanos, aqueles de carne e sangue, é neles que a cidade está doendo.