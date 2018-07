Documento de Aparecida chega a livrarias

O Documento de Aparecida, texto conclusivo da 5ª Conferência-Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, chegou ontem às livrarias católicas com a versão oficial aprovada pelo Vaticano. Não consta da publicação nenhuma referência às alterações feitas pela antiga direção do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), sob a responsabilidade de seu então presidente, o cardeal chileno Francisco Javier Errázuriz Ossa. Leia a íntegra dos documentos Mais de 200 mudanças foram feitas na versão aprovada na conferência, provocando a indignação dos que dela participaram, como mostrou o Estado na edição do dia 17. Na semana passada, as comissões pastorais sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) protestaram e pediram o restabelecimento do texto original, sugestão feita também pelo cardeal Geraldo Agnelo, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. A direção da entidade chegou a convocar uma entrevista coletiva para tentar abafar a polêmica. E, por fim, optou por não enfrentar o Vaticano, publicando a versão editada. PRONUNCIAMENTOS Lançado em parceria pelas editoras CNBB, Paulus e Paulinas, sob a responsabilidade do Celam, o Documento de Aparecida (301 páginas, R$ 12,80) começa com a carta de Bento XVI aos bispos latino-americanos, na qual ele autorizou a publicação da versão antes de lhe ter sido entregue. Nas 36 páginas finais, o livro transcreve os pronunciamentos feitos pelo papa em Aparecida - a homilia da missa na praça do Santuário Nacional, a oração do rosário recitado no interior da basílica, a saudação aos fiéis na oração do Regina Coeli e o discurso dirigido aos bispos na sessão inaugural da conferência. O texto original de Aparecida, votado em 31 de maio, foi publicado com exclusividade pelo Estado e pelo portal em 7 de junho, quatro dias antes de ter sido levado a Roma pelos três presidentes da 5ª Conferência-Geral - os cardeais Giovanni Battista Re, prefeito da Congregação para os Bispos, Francisco Javier Errázuriz Ossa e Geraldo Majella. Entregue a Bento XVI na manhã de 11 de junho, o texto foi divulgado em 11 de julho, na abertura da 31ª Assembléia Ordinária do Celam, em Havana, Cuba. Ao apresentar o documento com a carta do papa, o cardeal Errázuriz declarou que as alterações feitas no texto se limitavam a questões formais e de redação que não comprometiam o conteúdo. Entretanto, nas semanas seguintes, bispos, leigos e seus assessores que haviam participado da conferência apontaram mudanças mais profundas, como cortes e acréscimos. As mais relevantes referiam-se às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).