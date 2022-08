Documentário 'O Território' estreia nos cinemas brasileiros em setembro

Neidinha Bandeira, ativista ambiental, toma banho em um rio na floresta amazônica. Cena de 'O Território'. Foto: Amazon Land Documentary/Alex Pritz

A National Geographic Documentary Films e a O2 Play anunciam nesta segunda-feira, 8, que o documentário O Território - que faz parte da mostra Mês Amazônia no CineSesc - estará disponível nos cinemas brasileiros a partir de 8 de setembro. Com direção de Alex Pritz, o filme é uma coprodução com a comunidade indígena Uru-eu-wau-wau.

Vencedor de mais de dez prêmios internacionais e com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, O Território fornece um olhar imersivo sobre a luta incansável dos povos indígenas Uru-Eu-Wau-Wau da Amazônia contra o desmatamento invasor trazido por agricultores e colonos ilegais.

Com uma cinematografia inspiradora mostrando a paisagem e um design de som ricamente texturizado, o filme leva o público para dentro da comunidade Uru-Eu-Wau-Wau e oferece acesso sem precedentes aos agricultores e colonos que queimam e desmatam ilegalmente a terra indígena protegida.

Poster do filme 'O Território', de Alex Pritz. Foto: Amazon Land Documentary

Imagens reais

Parcialmente filmado pelo povo Uru-Eu-Wau-Wau, o filme se baseia em imagens reais capturadas ao longo de três anos, enquanto a comunidade arrisca suas vidas para montar sua própria equipe de mídia na esperança de expor a verdade.

"Este filme apresenta uma realidade que precisa ser exposta. Estamos felizes com a relevância e o alcance que essa produção está adquirindo”, comentou Alex Pritz.

“Em todos os lugares onde levamos O Território, todos foram impactados e se sensibilizaram pela situação que os Uru-eu-wau-wau vivenciam. Tenho certeza que, em sua estreia no Brasil, o efeito do filme será maior e mais poderoso ainda”, declarou o diretor.

"Todo barulho que estamos conseguindo fazer com o filme mostra que estamos superando uma herança de apagamento e marginalização. Nós já estávamos registrando nossa vida e nosso cotidiano para nos preservar, e agora estamos fazendo estas imagens e essa história chegarem a lugares que nem imaginávamos poder alcançar”, declara Bitaté Uru-eu-wau-wau, o jovem líder do Uru-eu-wau-wau em O Território.

O Terrítório é uma produção do cineasta Darren Aronofsky, indicado ao Oscar; de Sigrid Dyekjær (A Caverna), indicado ao Oscar e vencedor do Emmy; de Will N. Miller, Gabriel Uchida, Lizzie Gillett e Pritz. A produção executiva é da ativista Txai Suruí, com trilha sonora original de Katya Mihailova e edição de Carlos Rojas Felice.

World Cinema em Sundance 2022

O filme, que teve seu lançamento mundial na competição World Cinema em Sundance 2022, ganhou o Prêmio do Público e o Prêmio Especial do Júri, tornando-o o único filme do evento a ganhar prêmios do público e do júri.

Muitos outros se seguiram, incluindo o True/False True Life Fund Recipient 2022, o CPH:DOX Special Menção do Júri, o Netherlands Movies That Matter Activist Documentary Award, o Seattle International Film Festival Golden Space Needle Award de Melhor Documentário, entre outros.

O Território foi feito pela Documist, pela Associação Jupaú do Povo Uru-Eu-Wau-Wau, Real Lava, e pela três vezes vencedora do Oscar Passion Pictures e Protozoa Pictures, em parceria com TIME Studios e XTR com apoio da Luminate e Doc Society.