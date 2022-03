'Do Esboço à Realidade': série da Disney+ ensina a desenhar personagens famosos

'Do Esboço à Realidade' vai revelar como grandes personagens da Disney ganham vida na tela. Foto: Disney+

A nova série da Disney+ vai mostrar a magia por trás de personagens icônicos das animações da companhia. Do Esboço à Realidade será disponibilizada em seis episódios e, em cada um deles, o processo de criação de um novo personagem será revelado. São eles: Kuzco de A Nova Onda do Imperador, Olaf de Frozen, Gênio de Aladdin, Capitão Gancho de Peter Pan, Mirabel de Encanto e o Simba jovem de O Rei Leão.

A série documental leva o público para a mesa dos artistas responsáveis por dar vida aos personagens, enquanto mostram o processo de criação e ensinam a desenhá-los. Além disso, conta a história desses profissionais e como chegaram até a Disney.

“Pense nos seus filmes favoritos do Walt Disney Animation Studios, seja lá do início, os filmes do nosso renascimento dos anos 1990 ou os premiados filmes de hoje como Encanto e Frozen, todo filme começa com uma ideia, um lápis e um artista. E entre os milhares de artistas que criaram nossos 60 filmes ao longo no último século, cada pessoa tem uma história única e especial”, diz a produtora executiva da série Amy Astley.

Do Esboço à Realidade é produzida pela Supper Club em parceria com a Disney Animation e chega à plataforma de streaming Disney+ no dia 27 de abril de 2022.

Confira o trailer: