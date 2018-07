Divas negras na passarela

A estilista Priscilla Darolt transferiu sua fascinação pelas divas negras Nina Simone e Grace Jones para a passarela. Ao som da voz melancólica da cantora Nina, quatro lindas modelos negras abriram o desfile de hoje, Carmelita Mendes, 21 anos, Samira Carvalho, de 18, Rojane Fradique, de 20, e Anabela, de 18, usando os looks curtíssimos da nova coleção outono-inverno. "Elas ali tem um pouco da representação de Nina e um pouco de Grace", contextualizou Priscilla, que disse sentir arrepios só de ouvi-las cantar. O curtíssimo, geométrico e delineado ao corpo, se seguiu ao longo de todo o desfile, em vestidos, saias e shorts, feitos com algodão misturado com outras fibras, como seda e metal. As botinhas também vêm com tudo em sua coleção, apontando mais uma vez para uma forte tendência nos pés das brasileiras. Priscilla usou como cores bases o azul, o branco, o cinza, o vermelho e o preto. Segundo a estilista, essa atmosfera musical está impregnada de todas as maneiras. "A música influencia os recortes das roupas, que remetem a instrumentos musicais, como sax, violino." Cabelo e maquiagem Ferramentas fundamentais do visual, o cabelo e a maquiagem levaram a assinatura de Cris Narvaes. A cabeleireira usou perucas com fios lisos e pretos com corte chanel. As outras modelos também ganharam perucas morenas, com exceção de Giani Albertoni, que entrou com uma loira. Destaque para a maquiagem. Cris conseguiu fazer um make up bem natural na pele das modelos negras."Optei por uma base em tom vermelho para que as meninas não ficassem com a pele cinza, o que acontece frequentemente quando se vê uma negra maqueada", explica Cris. "Na boca, gloss vermelho e rimel." Independente da cor da pele, Cris diz que o importante de uma maquiagem é saber preparar bem a pele. "Depois de limpa, passe um hidratante e então a base para que ela fique homegênea", recomenda Cris. "Se você passa a base com a pele seca, a absorção não acontece por igual e por isso fica manchada."Depois disso, basta apenas um batom cor de boca. Gloss, segundo ela, já está um pouco ultrapassado para o dia a dia. "As pessoas ficam com a como se estivesse derretendo. Não é bonito."