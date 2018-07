Distinguindo casos do acordo

Na aplicação do novo acordo ortográfico é preciso distinguir cuidadosamente os casos, para não aplicar num o que pertence a outro caso. Uma leitora indaga: "Minha dúvida é sobre o uso do hífen nas palavras em que o primeiro elemento é guarda. Pelo que entendi, quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com consoante, não há necessidade de hífen. No entanto, pelo Mini Aurélio, guarda-chuva (verbo + substantivo), guarda-sol (idem), guarda-noturno (substantivo + adjetivo) vêm grafados com hífen. Há alguma regra que possamos aplicar??" Há regras, sim, e o Mini Aurélio está correto. O que ocorre é que o caso de guarda (verbo) não se enquadra no princípio que relaciona a ocorrência do 1º elemento terminado por vogal com a consoante inicial do 2º elemento para o uso do hífen; guarda está incluído na Base XV, tantas vezes citada, que reza: "Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido." Ora, guarda é o primeiro elemento de natureza verbal (isto é, é um verbo) que se liga ao segundo elemento, nos exemplos lembrados pela leitora (chuva, sol, noturno), sem que haja entre eles uma forma de ligação (preposição, artigo, etc.), guardando tais compostos unidade sintagmática e semântica, bem como acento próprio. Logo, tais compostos se incluem no emprego do hífen: guarda-chuva, guarda-sol, guarda-noturno. Nada, portanto, de o 1º elemento terminar por vogal e o 2º começar por consoante, critério que, especificada ou não a natureza da consoante, se aplica a outros casos. A Base XV relaciona seis exceções, quando os compostos não são hifenados: girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas e paraquedista, e nenhum dos exemplos de guarda da consulente coincide com as exceções. O que preceitua esta Base XV também se aplica a outra dúvida de leitor: quebra-cabeça ou quebracabeça? Pelo que vimos, só pode ser quebra-cabeça. Outra pergunta que reflete errônea aplicação de princípios ortográficos do novo acordo: "Acho que deveria ser sem hífen pela nova regra (prefixo terminado em vogal e palavra começada por consoante), mas está muito estranho. Será que o prefixo grão não estaria entre aqueles que sempre usarão hífen (por exemplo, vice, ex, pré, pós)? Começamos por dizer que grão (grão-ducado) não é um prefixo, mas um adjetivo, redução de grande. A própria definição de grão-ducado mostra-o claramente. Lembremo-nos de que a Base XV assinala: "(...) podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido", e exemplifica com és-sueste. Logo, grão-ducado tem o primeiro elemento de base adjetival, não está preso ao segundo por forma de ligação, constitui com ele uma unidade sintagmática e semântica, mantêm ambos acento próprio. Tem todas as condições indicadas nos termos da Base XV para ser escrito com hífen. Ainda com troca de princípios do novo acordo se assenta a dúvida de um outro consulente, que indaga: "Diz a nova regra ortográfica que, nas palavras compostas, quando o prefixo termina em vogal e o elemento seguinte começa com uma vogal diferente, elimina-se o hífen. Como fica o caso de nomes de cidades como Mogi-Guaçu, Embu-Guaçu? Qual é a regra a ser obedecida?" Ora, o caso aqui não é de regra de prefixo, mas de sufixo, sufixo de origem tupi-guarani. A regra do novo acordo é a seguinte, e não tem nada que ver com a referida pelo consulente: "Nas formações por sufixação apenas se emprega o hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos: amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, Ceará-mirim." Portanto, a regra manda grafar Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu e Embu-Guaçu, todos hifenados. Ainda no caso dos compostos compreendidos na Base XV, pergunta nosso consulente sobre azul-lilás: com hífen ou sem hífen? Pelo que vimos até aqui será azul-lilás, hifenado. Também pela Base XV se regerão, para responder às dúvidas de leitores: ensino-aprendizagem, horas-atividades, norte-americano, sul-africano. Evanildo Bechara é filólogo e gramático, membro da Academia Brasileira de Letras e Coordenador da Comissão de Lexicografia e Lexicologia da instituição