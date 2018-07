Disseminação é ''inevitável'', diz OMS

O Instituto Butantã terá de repassar 10% de sua produção de vacinas contra a gripe suína à Organização Mundial da Saúde (OMS). A agência alertou que a disseminação da gripe é "inevitável" e que todos os países precisarão comprar a vacina. Mas alerta: não haverá doses para todos e os países ricos compraram 1,8 bilhão de unidades. Acompanhe o noticiário e a evolução dos números oficiais da pandemia Para a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, a questão das patentes voltará ao centro dos debates. Sem vacinas para todos, a OMS apresentou estratégias que poderão ser usadas - profissionais de saúde devem ser priorizados, além de pessoal do setor de infraestrutura essencial, como segurança e aeroportos. "Eles são os mais expostos", disse Marie-Paule Kieny, diretora de vacinas. A vacina fica pronta em outubro, mas chega ao mercado em dezembro, após testes clínicos. Dentro da OMS, o temor é de que chegue tarde, pois a segunda onda da gripe no Hemisfério Norte pode se iniciar com o inverno. Por isso, governos com recursos negociam com empresas. Em contratos já concluídos, a OMS estima que 1 bilhão de doses estejam comprometidas. Outros 800 milhões estariam em negociação. Só a França comprou 100 milhões de doses, enquanto outros países fizeram encomendas que representam duas vezes suas populações. Um dos temores é de que, com capacidade de produção de menos de 4 bilhões de doses a longo prazo, metade da fabricação esteja na mão de um grupo de países ricos. "Quando países começarem a ter de vacinar populações inteiras, essa questão será crucial", alertou Kieny. Para garantir que todos tenham acesso, a OMS negocia repasses, inclusive com o Butantã. Como contrapartida à ajuda que recebeu para ter capacidade de produção, o Butantã terá de reservar 10% para a entidade. O presidente do Butantã, Isaías Raw, afirma que "vários produtores do mundo assumiram" o compromisso de fornecer doses à OMS. Mas recorda que as amostras do vírus atenuado que deveriam ter sido enviadas para produzir a vacina não chegaram ao Brasil. E aponta que a produção de vacina para a gripe suína depende de decisão do Ministério da Saúde. "Não dá para produzir duas (contra gripe sazonal e suína) ao mesmo tempo."