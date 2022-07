Disney+ prepara lançamento de série sobre os últimos 9 anos do BTS

A série também promete mostrar os planos de Jeon Jung-kook, V, Park Ji-min, Suga, J-Hope, Jin e RM - para o futuro Foto: Maria Alejandra Cardona/Reuters

Uma parceria entre a Disney + e a empresa sul-coreana Hybe traz uma novidade sobre a banda BTS . Entre as novidades que estão por vir como séries, documentários, filmes e shows de bandas populares, o grupo de k-pop, que ganhou fama global e popularidade no Brasil, vai estrelar uma série documental chamada BTS Monuments: Beyond the Star. A produção pretende mostrar imagens e músicas inéditas dos bastidores dos últimos nove anos da banda.

A série, com estreia prevista para 2023, também promete mostrar os planos dos sete membros - Jeon Jung-kook, V, Park Ji-min, Suga, J-Hope, Jin e RM - para o futuro, uma vez que usarão o hiato do BTS para investir em projetos pessoais.

“Estamos muito entusiasmados com esta parceria com a Hybe para trazer seu conteúdo artístico exclusivo de enorme sucesso para nossos serviços de streaming no mundo inteiro, incluindo o Disney+”, disse Jessica Kam-Engle, chefe de conteúdo da Walt Disney Company.

“Esta colaboração concretiza nossa ambição criativa de trabalhar com icônicos criadores de conteúdo e as maiores estrelas da região da Ásia-Pacífico, para que o público mundial possa desfrutar de seu talento de diferentes maneiras. Acreditamos que esses novos títulos atrairão consumidores de todas as partes do mundo e esperamos trazer mais conteúdo musical para o nosso serviço”, completou.

“Este é o início de um longo relacionamento colaborativo que nos permitirá apresentar uma ampla variedade de conteúdo da Hybe ao púbico global, aos fãs que amam nossa música e nossos artistas”, acrescentou Park Ji-won, diretor geral da Hybe. “A The Walt Disney Company tem uma vasta experiência na criação de franquias e na promoção de artistas musicais através de suas inigualáveis marcas e plataformas”, emendou.

Confira os projetos que chegarão em breve aos serviços de streaming da Disney:

BTS: Permission to dance on stage - LA: A gravação mostra o show ao vivo do BTS no Sofi Stadium em Los Angeles em novembro de 2021. Foi a primeira vez em dois anos, desde o início da pandemia, que a banda voltou a encontrar seus fãs ao vivo, apresentando seus maiores sucessos, como Butter e Permission to Dance.

In the Soop: Friendcation: Um reality show original de viagem com um elenco de estrelas incluindo V do BTS, Seo-jun Park do Itaewon Class, a estrela do filme Parasita Woo-shik Choi, Hyung-sik Park e Peakboy. Durante o programa, os cinco amigos fazem uma viagem surpresa e curtem diferentes atividades repletas de diversão.

BTS Monuments: Beyond the Star: Esta docusérie original acompanha a jornada da banda ícone pop do século 21. Com acesso a músicas e filmagens inéditas dos últimos nove anos, a série mostra o cotidiano, reflexões e planos dos membros do BTS, que se preparam para embarcar no segundo capítulo de suas respectivas carreiras. A docusérie estará disponível exclusivamente nos serviços de streaming da Disney em 2023.