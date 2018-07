Discovery levará laboratório à ISS

Um guindaste do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, baixa o ônibus espacial Discovery sobre o tanque externo de combustível e os foguetes que lançarão a nave rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) no fim do mês. A missão, parte do programa de construção da ISS, levará uma nova seção do laboratório espacial japonês Kibo para ser conectada ao complexo. Pelo cronograma imposto à Nasa pela administração Bush, a montagem da ISS deve terminar até 2010.