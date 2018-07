Diretoras no set

Em comum, elas são muito práticas e abominam a idéia de uma espécie de cinema de mulher. Preferem pensar que a sensibilidade feminina pode estar presente tanto em homens como em mulheres. Ainda afirmam, categóricas: tem mulher que vira homem na hora de comandar uma equipe de filmagem. Diga-se: cineasta atua como um maestro em equipes que podem chegar a 400 pessoas, ou mais. E participa de todas as etapas ao longo do processo de produção de um filme: da "idéia na cabeça" à pesquisa, roteiro, captação de recursos, filmagem, montagem, elaboração da trilha sonora, edição e, finalmente, lançamento. No Brasil, esse processo todo pode levar anos, devido à dificuldade de atrair investidores - no cinema, nada custa pouco. Curiosamente, segundo a crítica e professora de cinema mundial na Universidade de Leeds, Inglaterra, Lucia Nagib, o Brasil tem um número expressivo de cineastas mulheres em comparação ao resto do mundo. Autora de cinco livros sobre cinema e organizadora de mais três títulos, ela colheu testemunhos para O Cinema da Retomada: Depoimentos de 90 Cineastas dos Anos 90 (Editora 34). "Na época da publicação, em 2002, havia 30% de mulheres entre os cineastas brasileiros." Apesar de o número não ter crescido, continua significativo para os padrões mundiais. "Tanto nos Estados Unidos como na Europa, não é comum ver mulheres cineastas. Talvez o número brasileiro só tenha correspondência na França." Segundo Lúcia, o cinema é uma arte que, tradicionalmente, está nas mãos dos homens. "Ser diretor é uma forma de exercer poder." Ela ressalta que até entre os críticos e nas platéias de festivais eles são maioria. No Cinema Novo, as mulheres ficavam em frente às câmeras, mas nunca atrás. Nos anos 70 e 80, Tizuka Yamazaki projetou-se. Ana Carolina é outra artista lembrada, assim como Suzana Amaral, diretora de A Hora da Estrela, adaptação da obra de Clarice Lispector. Essas pioneiras abriram caminho para toda uma geração que despontou durante os anos 90, a começar por Carla Camuratti com o seu Carlota Joaquina. 1. Olhar sobre o feminino Tata Amaral, de 46 anos, é talvez a cineasta que mais tenha retratado personagens femininos. Os seus três longas são uma trilogia sobre as fases da mulher: nascimento (representada pela juventude de Antonia, no filme homônimo), amadurecimento (Dalva, de Um Céu de Estrelas) e morte (Selma, de Através da Janela). No primeiro deles, Um Céu de Estrelas, Tata chegou a inverter o ponto de vista do livro de Fernando Bonassi, do qual o filme foi adaptado. Originalmente, a narração era de um personagem masculino. "Pedi para os roteiristas mudarem para um ponto de vista feminino, e a partir daí comecei a me interessar por essa perspectiva, até porque é mais fácil para mim como mulher." Desde a adolescência ela era cinéfila: via de tudo nas telonas. Numa época em que ser cineasta era uma profissão vaga, prestou vestibular para Cinema, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Mas não passou. Só que ao invés de desistir, começou a assistir as aulas do curso como ouvinte. Com os colegas, começou a trabalhar com produção. A intenção de ser cineasta ainda não era clara, mas ela escreveu um roteiro com o seu marido na época, Francisco César Filho, e fez o curta-metragem Poema: Cidade, e com ele ganharam o Prêmio Estímulo de 1986. A partir daí, a direção ocupou sua vida: foram mais três curtas, doze vídeos, três longas e dois episódios da série de TV Antonia. "É muito legal ver um projeto que era meu ser apropriado por outras pessoas, que vão criando e agregando valor. Passa a ser coletivo", fala. No momento, Tata está em fase de captação de recursos para dois outros longas, um deles com roteiro pronto e o outro por ser escrito por sua filha Carú, além da segunda temporada de episódios de Antonia. E vem mais pela frente. 2. Brasilidade em foco Sensibilidade e inteligência marcam as palavras bem pensadas que saem da boca de Eliane Caffé, de 45 anos. Ela mora em um apartamento na zona oeste, numa rua conhecida como ?dos cineastas?, tamanha a profusão de diretoras, incluindo a amigona Tata Amaral (que só se refere a ela como Lili). As duas caminham juntas e trocam figurinhas com freqüência. De outra geração, a diretora Suzana Amaral também é vizinha ilustre. Eliane estudou Psicologia na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). No último ano, fez a pesquisa para um documentário sobre strippers de Ivo Branco, e tomou gosto. Ela que no passado queria ser atriz, embarcou no trabalho com produção e nunca chegou a clinicar. A partir de um roteiro que escreveu aos 27 anos, ganhou uma bolsa para uma prestigiada oficina de roteiristas em Cuba. De volta ao Brasil, meteu a cara e começou a rodar os seus filmes, começando com o curta O Nariz. Já o segundo, O Arabesco, ganhou prêmio no Festival de Gramado e também conseguiu outra bolsa para estudar cinema em Madri, Espanha. "Foi lá que eu decidi que voltaria para o Brasil com o roteiro de um longa", lembra. Em parceria com Luís Alberto de Abreu, escreveu o roteiro de Kenoma, de 1998; seguido por Narradores de Javé, de 2003. Agora Eliane está em fase de edição do terceiro longa, previsto para ser lançado no próximo ano. Filmado na Amazônia durante quatro meses, tem título provisório de Andar às Vozes - nome de um ritual do Nordeste em que a pessoa deve fazer uma pergunta, segurar um santinho e caminhar em locais movimentados. A partir das conversas alheias que se passam ao redor, a resposta virá. No filme, o personagem viaja para se redimir de um crime passional e entra em contato com o tal ritual. Não por acaso, seus outros dois longas também foram rodados em regiões longínquas. Eliane aprecia essas expedições cinematográficas, com enorme equipe a tiracolo. "Isso cria uma trajetória de conhecimento que transcende o filme. É uma vontade de conhecer o outro", comenta. "E nessas expedições você trabalha com os cinco ou seis sentidos." Falando sobre a sua atuação no set de filmagens, ela se diz uma mulher "tomada". "Eu me espanto quando me vejo em cenas do making off", conta. "Aquela mulher é extremamente concentrada, com capacidade para trabalhar muitas horas seguidas." Tamanha a intensidade no trabalho de filmagem, que ela relata que é muito comum ficar doente depois. Enquanto diretora, ela pensa que o trabalho principal é fazer as pessoas darem o máximo de si mesmas e vê-las sempre enquanto artistas. "Temos que nos tornar um canal por onde se escoa a criatividade das pessoas envolvidas." 3. A nova geração Para ela, o cinema não é nenhum Bicho de Sete Cabeças, apesar de ter visitado manicômios e mergulhado no universo dos sanatórios para filmar o longa de estrondoso sucesso. Aos 37 anos, Laís Bodansky está em fase de montagem de seu segundo longa, Chega de Saudade, com previsão de lançamento para o final do ano. Tão frenética a rotina de trabalho que ela só pôde atender a reportagem às 22 horas. "É um filme sutil. Ele se passa numa única noite em um salão de dança de São Paulo, e mostra os pequenos dramas de vários personagens", adianta. Apesar de ela ter cursado a faculdade de cinema, tudo começou com o teatro. Fez a famosa escola de Antunes Filho e foi lá que descobriu o prazer de dirigir atores. "O trabalho do diretor é ir costurando, tanto no cinema como no teatro", fala ela, que acredita que uma das principais qualidades que o cineasta deve desenvolver é a paciência. "E uma capacidade para ser zen ao longo de todo o processo." Curiosamente, ela diz que seu modo de atuação no comando do set de filmagens é "invisível". Conta que um figurante, em uma filmagem do novo longa, não notou sua presença. "Não falo alto, sou mais contida e, se necessário, converso diretamente com cada ator ou com cada equipe", conta. "O set não é um lugar para ter piti... é só para realizar o combinado previamente em reuniões e ensaios." Para ela, o segredo do negócio é saber escolher bem a equipe e colocar profissionais afinados no trabalho conjunto. Laís ressalta ainda que há mais papéis masculinos fortes nos filmes do que femininos, incluindo até o seu Bicho de Sete Cabeças. "Quando um filme mostra um personagem feminino forte, já tem um diferencial", observa. 4. A versátil multiartista Monique Gardenberg aparece na foto de capa do caderno dentro de um cinema de Brasília, DF. O jeito foi pegá-la em trânsito, porque essa mulher não pára. Versátil, já produziu festivais de música, adaptou peças como Os Sete Afluentes do Rio Ota (que tinha cinco horas de duração, e ninguém reclamava), dirigiu clips e filmou os longas Jenipapo, Benjamin (revelando a atriz Cléo Pires) e o recente Ó Pai Ó, que retrata a Salvador de seu nascimento. Ela se formou economista, mas a vida tratou de levá-la ao universo da arte. Aos 13 anos, queria ser atriz: chegou a fazer teatro e até passar num teste para a TV aos 17. "Mas a vida não era fácil então e eu não podia me dar ao luxo de tentar a carreira de atriz. Trabalhei como secretária executiva de hotel, ao mesmo tempo em que cursava Economia", lembra. Depois de 16 anos de vocação artística "represada", ela voltou à frente natural de sua vocação. Começou a trabalhar com produção, mas logo sentiu necessidade de uma concepção autoral. "Fui desenvolvendo um terceiro olhar. Algo meio esquizofrênico: estava em algum lugar, participando ativamente de uma conversa e, ao mesmo tempo, observava aquilo tudo de fora, com atenção minuciosa aos detalhes, à linguagem corporal de cada pessoa, imaginando o que estava oculto", descreve. Hoje ela vive no Rio de Janeiro, com o companheiro e dois enteados "que adora". Entre suas técnicas pessoais para as filmagens, celebra algumas qualidades: "Eu costumo manter a calma, ouvir os outros, ser criativa a partir das dificuldades para encontrar soluções e não desesperar". No entanto, a satisfação é plena em todas as etapas. "É ótimo escrever, descobrir o caminho para contar aquela história", fala. "Depois, tem o prazer de ver toda uma equipe te ajudando a contar aquela história da melhor maneira possível, criando roupas, casas... Esse mutirão em torno da arte é maravilhoso no cinema, que se completa com o trabalho do ator."