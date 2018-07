Diretora da escola da região mais mal colocada diz que alunos leem pouco

A Escola Estadual Jorge Luis Borges, de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, está localizada na diretoria com os índices mais baixos do Idesp entre a 5ª e a 8ª série do ensino fundamental, a Leste 3. O índice alcançado para esse ciclo foi 1,54, enquanto a meta da escola era 1,91. "É muito frustrante receber esse resultado, é como se o trabalho do ano inteiro fosse em vão. E não receber o bônus é desestimulante para os professores, que trabalharam e se empenharam muito", desabafa a diretora da escola, Eunice Macedo Santos. Ela atribui o mau desempenho principalmente à falta de leitura e concentração dos alunos para fazer a avaliação. "Não é falta de conhecimento, eles não leram a prova. Deu 15 minutos e já queriam sair", diz . Para a diretora, as mudanças feitas pela secretaria no último ano ainda não resolveram todo o histórico de problemas da rede. "Temos professores muito bons, e a rotatividade diminuiu, mas alguns alunos chegam para cursar a 5ª série sem saber ler." Ela acredita que iniciativas como a volta das salas de leitura e o projeto de recuperação de ciclo contribuirão para reverter o quadro. Outras dificuldades são a superlotação das salas e a falta de acompanhamento dos pais. "As crianças ficam sozinhas em casa. Com isso, vivem muito soltas, assistem televisão até tarde e não aparecem nas aulas de reforço. Pedimos para os pais virem, mas a maioria não participa." Elaine Cristina Miguel, que tinha dois filhos na escola, transferiu o filho e conseguiu ontem uma vaga para transferir também a filha. "Quebraram o braço do meu filho e minha filha parou de frequentar a escola por medo da violência." Segundo Edna Farias de Oliveira, mãe de uma ex-aluna da 6ª série, a filha também não quis mais ir à escola com medo de apanhar. "Os alunos pulam o muro para ir à lan house e sempre tem briga dentro e fora da escola", relata. Eunice reconhece que a violência é um problema, mas explica que a situação melhorou. No caso da filha de Edna, ela afirma que a aluna apanhou em uma briga fora da escola, mas "também já bateu muito".