Diretor de 'Gremlins' diz que Baby Yoda é 'cópia exata' de Gizmo

Joe Dante, diretor de 'Gremlins' (1984) acusou os criadores do Baby Yoda de copiarem protagonista do filme, Gizmo. Foto: Warner Bros. e Disney+

Joe Dante, diretor do filme clássico dos anos 1980 Gremlins, acusou a equipe da série The Mandalorian de roubar o personagem principal do longa, Gizmo. Segundo ele, o Baby Yoda seria uma cópia do protagonista.

"Eu acho que a longevidade [dos filmes] é essencial para esse personagem (Gizmo), que é basicamente como um bebê", disse em entrevista ao site San Francisco Chronicle. "O que me leva, claro, ao tópico do Baby Yoda, que é completamente roubado e é uma cópia exata. Descarada, eu diria".

De acordo com o veículo, contudo, o diretor "não guarda rancor" e não tem planos de processar a Lucasfilm e a Disney, empresas responsáveis pelas produções derivadas da franquia Star Wars.

Gizmo aparece em Gremlins, de 1984 e na sequência, Gremlins 2: A Nova Geração. Atualmente, a HBO Max está produzindo uma série animada dentro do universo dos filmes.

Já o Baby Yoda, que na verdade é chamado de Grogu, foi introduzido na primeira temporada de The Mandalorian, do Disney+. Ele é um membro infantil da espécie de Yoda, personagem clássico de Star Wars.

Veja a comparação:

Acima, Gizmo, protagonista de 'Gremlins', e abaixo, Grogu, o Baby Yoda de 'The Mandalorian'. Foto: Warner Bros. e Disney+

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais