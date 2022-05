Dire Straits Legacy se apresenta em Belém, Fortaleza e Aracaju nesta semana

Dire Straits Legacy tem apresentações marcadas em diversas cidades brasileiras. Foto: Iara Morselli/Estadão

O Dire Straits Legacy está em turnê por cidades brasileiras e tem apresentações marcadas nesta semana em Belém (PA), Fortaleza (CE) e Aracaju (SE).

Em Belém, o show ocorre nesta quinta-feira, 12, às 19 horas, na Assembleia Paraense. No entanto, a venda de ingressos já foi encerrada.

Na capital cearense, o evento será nesta sexta, 13, às 21 horas, no Colosso. No sábado, os músicos desembarcam em Aracaju, a partir das 21h, na Arena Batistão. Os ingressos podem ser adquiridos no site e custam entre R$ 150 a R$ 770.

Nos próximos dias, a banda marcará presença em outras cidades. Confira a agenda:

18/05 - Porto Alegre (RS) - Auditório Araújo Vianna;

20/05 - Balneário Camboriú (SC) - Music Park;

21/05 - Florianópolis (SC) - Stage Music Park;

25/05 - Curitiba (PR) - Teatro Positivo;

27/05 - Goiânia (GO) - Centro de Cultura, Esporte e Lazer da Advocacia de Goiás;

28/05 - São Paulo (SP) - Anhembi;

29/05 - Vitória (ES) - Espaço Patrick Ribeiro.