O diploma de doutorado do físico Albert Einstein foi adquirido por 198 mil (R$ 530 mil) em leilão em Lucerna, Suíça. O documento de 1906, expedido pela Universidade de Zurique, foi adquirido por colecionador particular. O discurso de Einstein na entrega do título de doutor honoris causa da Universidade de Genebra foi leiloado por 67,5 mil.