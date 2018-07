Dino marinho tinha a mordida mais potente

Um fóssil gigante de 147 milhões de anos localizado no Ártico revela um monstro marinho com mordida tão potente que faz um tiranossauro rex parecer um animal delicado. A descoberta foi anunciada ontem por especialistas do Museu de História Natural de Oslo, capital da Noruega. Batizado de Predador X, o réptil marinho com 15 metros de comprimento tinha mandíbulas com poder de esmagamento calculado em 15 toneladas por 6,5 centímetros quadrados. O dino aquático de 45 toneladas de peso pertencia à família dos pliossauros, da era Jurássica. O fóssil foi localizado no Arquipélago de Svalbard (Ártico). Sua mordida era quatro vezes mais potente que a de um tiranossauro rex e dez vezes mais destrutiva que a de qualquer animal existente hoje. "Este pliossauro provavelmente poderia esmagar um Hummer (superjipe da GM de 3 toneladas)", disse Joern Hurum, professor associado de paleontologia do museu que liderou as escavações no ano passado. PEQUENO E INVOCADO Também ontem paleontólogos canadenses anunciaram a descoberta de um feroz dinossauro carnívoro menor que um gato, desconhecido até agora. Nick Longrich, da Universidade de Calgary, e Philip Currie, da Universidade de Alberta, descreveram a nova espécie, batizada como Hesperonychus elizabethae, em estudo publicado ontem na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). O dinossauro de 2 quilos e 50 cm de altura se parecia com uma versão em miniatura de seu parente bípede velociraptor. As garras eram como giletes, uma delas em forma de foice. Os especialistas acreditam que, embora fosse o menor animal que habitou a América do Norte no período Cretáceo, o baixinho caçava até mesmo filhotes de dinossauros.