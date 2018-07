Dilemas da reposição hormonal

A terapia de reposição hormonal na menopausa vem sendo motivo de muita polêmica entre os médicos. A professora do Hospital das Clínicas, com especialização em Ginecologia, Ângela Maggio, entende que a reposição não é necessária para todas as mulheres. "Muitas conseguem obter um equilíbrio endócrino e, portanto, não necessitam de hormônios." O que é imprescindível nessa fase, segundo ela, são os controles: prevenção do câncer (principalmente de mama, ovários e endométrio) e a avaliação de doenças metabólicas (diabetes e alterações no metabolismo das gorduras, como colesterol e triglicérides). Além dessas medidas, ela lembra que a alimentação deve ser rica em cálcio (consumir leite desnatado, queijo branco, ricota, iogurte, vegetais verdes) e pobre em gorduras e açúcares. Recomenda beber bastante água e comer muitas frutas, principalmente as que contêm maior quantidade de água, como laranja, melão, melancia, abacaxi; evitar tomar muito café; fazer refeições mais leves e freqüentes; assim como diminuir o consumo de sal. Além disso, deve-se manter um programa regular de exercícios físicos, como a caminhada (uma hora por dia) e um cuidado maior com a pele e cabelo. De acordo com o homeopata Elko Perissinotti - que também é psiquiatra do Hospital das Clínicas -, a queda da produção estrogênica na fase climatérica geralmente provoca sintomas desconfortáveis, como as ondas de calor e problemas graves como a osteoporose. Fatores emocionais também devem ser considerados, diz o psiquiatra. A depressão e os sintomas disfóricos (um tipo de mal-estar decorrente da combinação de ansiedade, depressão e irritabilidade) são os mais significativos. "Devido a esses desconfortos e disfunções da saúde física e emocional da mulher, a prescrição de hormônios seria importante, sim, nesta fase da vida", defende o médico. No entanto, segundo ele, desde 2002, após rigorosos estudos norte-americanos, esta terapia passou a ser vista com extrema cautela por causa dos riscos de câncer de mama e patologias tromboembólicas (coágulos provocadores de AVC, enfarte agudo do miocárdio e enfarte pulmonar), colocando em xeque as relações risco/benefício. Por causa dos riscos, acredita que não se pode falar em indicação de Terapia de Reposição Hormonal (TRH) de modo genérico e indiscriminado: - O acompanhamento deve ser altamente personalizado, com indicação clara e precisa para cada caso e monitoração por meio de exames clínicos e laboratoriais, objetivando a menor possibilidade de riscos possíveis. No seu entender, todas as mulheres deveriam fazer a TRH, mas, infelizmente, há contra-indicação para a maioria delas. "Por exemplo, para as tabagistas e as sedentárias, assim como as que já apresentaram algum episódio tromboembólico em qualquer fase da vida, a contra-indicação é absoluta", ressalta. PSICOSSOMÁTICO A ginecologista, obstetra, homeopata e especialista em medicina ortomolecular, Rosely Sandin Schuartz, é radicalmente contra a reposição hormonal. Na sua opinião, muitos sintomas apresentados pelas mulheres nessa fase da vida são psicossomáticos, decorrentes da sensação de "decadência" que prolifera em nossa sociedade. "No Ocidente, juventude e beleza, em geral, são conceitos mais valorizados do que maturidade, sabedoria e tranqüilidade. Essa pressão torna as mulheres aflitas com a aproximação da menopausa, quando os atributos da juventude se esvaem e a fertilidade cessa. Ocorre uma apreensão em relação à perda de status numa sociedade que valoriza o novo e o belo, em detrimento da experiência e da sabedoria", ressalta. Ela salienta que a expectativa da mulher, o meio cultural em que vive e sua história familiar têm um grande peso no surgimento de muitos sintomas da menopausa. Sua tese baseia-se no fato de que, em culturas diferentes - nas quais as mulheres mais velhas ganham reconhecimento da comunidade, tornando-se líderes das famílias e adquirindo o status de sábias matriarcas -, os problemas da menopausa são menos comuns. "Portanto, não é a menor produção de hormônios a causadora dos sintomas", argumenta. Para ela, mulheres que vivenciam a menopausa de forma mais natural atravessam essa fase da vida com maior tranqüilidade, apresentando sintomas mínimos. Os possíveis "fogachos" (ondas de calor), instabilidade emocional e perda da capacidade reprodutora podem, no seu entender, ser contornados com a ajuda de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos ou acupuntura, e não necessariamente com hormônios. - Na verdade, poucas mulheres precisariam da TRH tradicional. É a indústria farmacêutica que promove e incentiva a idéia dessa necessidade. Está na moda o uso de hormônios para manter a "eterna juventude" e combater a osteoporose. Esta deficiência pode ser combatida por meio de ginástica, musculação, passeios, caminhadas, ingestão de uma dieta adequada, pobre em açúcares e rica em cálcio, e não necessariamente com o uso de hormônios, que podem provocar câncer e tumores mais tarde. O médico homeopata Cristiano Humberto Nowill concorda. Ele explica que o tratamento homeopático é holístico, ou seja, não é dirigido a doenças e sim ao indivíduo como um todo. "Na paciente tratada com homeopatia, que utiliza medicamentos dessa ordem, percebe-se que os sintomas decorrentes da menopausa melhoram, são mais amenos. Mesmo sem o uso de fitoterápicos ou hormônios." Segundo ele, o tratamento com homeopatia tende a acelerar a produção de hormônios em outros órgãos, ou mesmo excita os ovários e a hipófise a produzir um pouco mais de hormônio. "Por esse motivo, acredita-se que, depois de 10 a 15 anos do início da menopausa, os sintomas e complicações - como a osteoporose - regridam. Isso poderia ocorrer devido a uma pequena produção de hormônios vindos dessas outras fontes", destaca. ALÍVIO IMEDIATO Alheias às discussões médico-científicas, as mulheres que vivenciam a chegada da menopausa preocupam-se mais com os resultados dos tratamentos. A cantora e atriz Deise Morrone Carillo, de 49 anos, revela que a apreensão com a chegada dessa fase começou aos 44, quando sua menstruação tornou-se irregular. Além disso, ondas de calor insuportáveis, cansaço, irritabilidade e depressão a deixavam bastante desanimadas. "Sou muito vaidosa, por isso, também me afligia o fato de estar chegando aos 50 anos." Segundo ela, a ginecologista lhe receitou fitoterápicos que trouxeram alívio e um novo ânimo. "Hoje, cuido muito de mim. Faço exercícios físicos, tenho uma dieta balanceada, voltei ao meu peso ideal, o que elevou bastante a minha auto-estima", conta. Para a costureira Maria das Graças Lins, de 53 anos, casada, com três filhos moços, não foi tão simples atingir o bem-estar. Por causa de um mioma nas trompas aos 38 anos, que a obrigou a retirá-las, enfrentou uma menopausa precoce com vários problemas. Fez a reposição hormonal tradicional por quatro anos. Quando começaram a surgir bolhas d?água nas mamas, que lhe causavam muita dor, parou de tomar o hormônio. Voltaram os calores e a insônia, além de irritabilidade e depressão. Há cerca de um ano, procurou o ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas, coordenado pela ginecologista Ângela Maggio, onde recebeu a indicação do fitoterápico isoflavona, que acabou com seu sofrimento. "Hoje me sinto muito bem", diz, satisfeita. Maria Valdirene Alves, de 52 anos, casada, com três filhos, também teve menopausa precoce. Aos 31 anos, ela foi submetida a uma cirurgia de retirada do útero, pois este apresentava feridas que não cicatrizavam. A partir dos 35, começou a tomar injeções para reposição hormonal. Tomou uma por mês durante cinco anos e, ao contrário de Maria das Graças, não teve qualquer problema. Já a jornalista, advogada e escritora Mariza Baur, de 53 anos, paciente da Dra. Rosely Schuartz, diz estar muito bem com os produtos naturais receitados pela médica. Principalmente porque acredita que buscar a beleza exterior a qualquer preço não faz parte de seu mundo. "Resolvi aceitar os calores desta fase da vida e hoje convivo naturalmente com eles. Acredito que, na maturidade, devemos valorizar mais a sabedoria e o acúmulo de experiências. Estar bem inclui um conjunto de cuidados: alimentação saudável, prática de exercícios, manter-se física e mentalmente ativa, ir ao médico. Fazer a reposição hormonal tradicional não está nos meus planos, tenho histórico de câncer na família e não vou arriscar." Mariza segue uma dieta rica em verduras e legumes e pratica exercícios físicos: caminhadas, natação e ioga.