Diesel com menos enxofre só em SP e RJ

Somente os ônibus que circulam pelos corredores exclusivos de São Paulo e Rio vão operar com o diesel que emite 50 partículas de enxofre por milhão (S-50) a partir de janeiro do ano que vem. Segundo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a redução do poluente, com potencial cancerígeno, deveria ser válida para todos os veículos que rodam no País. O arranjo é uma das formas de compensação que a Petrobrás e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) ofereceram ao Ministério Público Federal e aos setores civil e ambiental por não cumprirem a resolução. Atualmente, o diesel fabricado e distribuído no Brasil é de grande potencial poluente, pois emite de 500 a 2 mil partículas por milhão. Ficou acertado que até 2012, agora com todo mundo prevenido, Petrobrás e fabricantes vão se adequar ao chamado "diesel europeu", com emissão de 10 partículas de enxofre para cada milhão. "Vamos fazer um acordo agora, para que haja as compensações, e antecipar a entrada em vigor do diesel menos poluente", disse o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Antes, a previsão para o fabrico de veículos próprios para receber o diesel S-10 era 2014. A proposta foi feita em uma reunião de quatro horas de Minc com representantes do Ministério Público Federal, Ministérios da Justiça, Saúde e Indústria e Comércio, Petrobrás, Anfavea, Sindicato Nacional dos Combustíveis (Sindicon) e sociedade civil. Os fabricantes propuseram-se também a regular motores de caminhões e ônibus que hoje circulam emitindo alta concentração de enxofre e outros poluentes. "É preciso que eles apresentem muitas outras compensações, de forma a neutralizar a emissão dos poluentes e empatar com as medidas que seriam tomadas a partir de janeiro", disse a procuradora Ana Cristina Lins, presente na reunião. Ela exige da Petrobrás e dos fabricantes de veículos um termo de ajustamento de conduta. Até o dia 10, todos os envolvidos nas negociações precisam encontrar outros meios de compensação para a emissão dos poluentes. Nesta data terá início uma nova reunião do Conama, que poderá adiar a entrada em vigor da fabricação de motores próprios para o diesel S-50. REARRANJO Para abastecer a frota que vai circular em São Paulo e Rio, a Petrobrás terá de importar o combustível, informou o diretor de Abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa. O representante da Anfavea, Carlos Eduardo Lemos, elogiou o governo por promover um acordo para o impasse. Na reunião, assim como Paulo Roberto Costa, da Petrobrás, ele admitiu que ninguém se preparou para cumprir a resolução do Conama. Desde o ano passado, entidades sociais e ambientalistas, além dos governos de São Paulo, Minas e Rio, fazem campanha pública, além de entrarem com uma ação civil, para que a resolução seja cumprida.