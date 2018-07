Dicas para não errar durante a ceia

Carina Chaves, proprietária da empresa Jantar a Dois (5042-2453), forneceu alguns toques fundamentais para não pagar nenhum mico durante a ceia de Natal. Confira: - Use tudo o que você tem de melhor na sua casa: os melhores copos, talheres, acessórios para o jantar e a toalha mais bonita. - Use e abuse das velas. No entanto, é importante usar velas sem cheiro e não as coloque junto com as comidas. Escolha velas quadradas, de cores e tamanhos distintos. - Também para decorar, você pode espalhar pinhas pelas mesas de jantar. Pinte-as com spray prateado ou dourado. Para enfeitar as taças, amarre vários lacinhos coloridos. - Se são muitas convidados e a toalha que você tem não é suficiente para a mesa de jantar, improvise com um lençol branco sem nenhuma estampa. - Tudo tem que ter bom senso. Tudo o que é exagerado não é bom. De acordo com a especialista, o Papai Noel não pode estar em cima da sofá, pois atrapalha o conforto dos convidados. - Caso não tenha feito a árvore, compre um pinheirinho e coloque várias fitinhas vermelhas. - A questão do presente tem quer ser discutida antecipadamente. O ideal é sempre levar uma lembrança extra. É de bom tom que o anfitrião dê uma lembrancinha para cada convidado. - A televisão deve estar desligada. Escolha uma boa música e deixe-a tocando numa altura que dê para conversar com os seus familiares. É um momento para colocar a conversa em dia. - Faça a comida durante o dia, assim, a casa ficará em ordem durante toda a ceia.