Dicas do ?Manual de mães e pais separados?

Confira aqui algumas das dicas do livro de Marcos Wettreich: - Procure se reestruturar, seja por meio de terapia, de meditação ou até mesmo da compra de uma agenda nova para organizar os dias cada vez mais atribulados. - Reserve um tempo para o convívio de qualidade com seus filhos. A companhia deles também ajudará a espantar o estresse e a frustração pelo casamento desfeito. - Procure semear na relação com ex-cônjuge a mesma harmonia que você, provavelmente, almeja para a sua própria vida. Está sendo criada uma nova família e desafios para toda a vida. - Explique tudo sempre. Mas não deixe que a culpa pela separação afrouxe os limites da educação. - Evite atrasos. Se você se atrasar por causa de uma reunião, ligue para avisar e pedir desculpas. Um dos principais medos das crianças durante a separação é que os mais não voltem nunca mais para casa. - Não critique seu ex-cônjuge na frente das crianças. As críticas interferem muito na construção da imagem da mãe e do pai. A estrutura psíquica da criança não permite que ela macule a imagem dos pais - seria uma traição aos seus cuidadores. - Não tome sozinho decisões importantes como mudar de bairro e trocar a escola. Sempre que possível, discuta seus planos pós-separação com seu filho.