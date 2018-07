Dicas de segurança

Prefira lojas conhecidas para fazer as compras; Tenha o computador sempre protegido, com anti-vírus atualizados; Não forneça senhas para qualquer pedido de cadastramento ou recadastramento, nem para pessoas desconhecidas; Em sites de leilão, verifique sempre a reputação do vendedor e consulte as observações e depoimentos escritos por outros consumidores; Use o computador pessoal (ou o do trabalho, se for permitido) para fazer as compras on-line. Evite usar computadores públicos; Verifique se o site escolhido é seguro: o endereço deve começar com "https://" e, na parte inferior da tela ou no campo "política de segurança", deve aparecer o desenho de um cadeado ativado. Se você clicar no cadeado, poderá conferir se a informação do certificado corresponde ao endereço na barra do seu navegador; Use ferramentas como o PagSeguro, que dá 14 dias para o comprador reclamar e ter o dinheiro de volta em caso de problemas com o vendedor; Usar o cartão de crédito na internet é tão seguro quanto usá-lo para pagar um restaurante, por exemplo. Prefira este meio eletrônico de pagamento. Se desconfiar do site e a compra for inevitável, prefira boleto bancário ou Sedex a cobrar; Verifique se o site oferece outros meios de contato, como um telefone ou endereço físico; Guarde provas da compra, como comprovante de pagamento e e-mails de confirmação de compra e entrega; Por último, lembre-se de usar o bom senso, sempre. Desconfie de ofertas espetaculares, promoções imperdíveis ou produtos com preço muito abaixo do mercado.