'Dia Star Wars': Sampa Sky terá programação especial para os fãs da franquia

Na próxima quarta-feira, 4, é comemorado o 'Dia de Star Wars' e um evento especial será realizado no Sampa Sky, localizado no Centro Histórico de São Paulo. Foto: Instagram/@sampasky

Atenção, jedis! Na próxima quarta-feira, 4, o Sampa Sky, localizado no Centro Histórico de São Paulo, vai contar com uma programação especial para comemorar o Dia de Star Wars. Os mirantes do Sampa Sky ficam a 150 metros das ruas da cidade, o que traz toda a atmosfera de espaço e outras galáxias da franquia.

Realizado em parceria com o Conselho Jedi SP e a Hasbro, o evento tem uma série de atividades especiais na programação, marcadas para a partir das 18h, como um bate papo sobre a nova série Star Wars Obi-Wan, prevista para ser lançada em 27 de maio, no Disney+, um quiz sobre a saga valendo prêmiso, além da exibição de um vídeo exclusivo em comemoração ao Dia de Star Wars.

Membros cosplayers do Conselho Jedi SP, e outros fã clubes, estarão no espaço para tirarem fotos e interagirem com o público.

Por que o dia 4 de maio?

A mais famosa citação de Star Wars é "May the force be with you" ("Que a força esteja com você", em tradução), presente em diversos momentos da franquia. Em outra forma de ler a data em inglês, seria "May the Fourth be with you" (“Que o 4 de maio esteja com você") e foi desse trocadilho que surgiu a ideia de instituir a data como oficial para comemorar o sucesso da franquia.

Avisos

- Os ingressos para o evento estão à venda exclusivamente na plataforma Sympla por R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) ou R$ 60 + 1kg de alimento não perecível – exceto sal e açúcar (meia social).são vendidos exclusivamente através na plataforma Sympla.

- O horário marcado no ingresso diz respeito à entrada do jedi no espaço do Sampa Sky, e não nos decks. Ao chegar no 42º andar, é necessário respeitar a fila eletrônica para 'voar sobre a cidade'. Fique tranquilo, essa fila é formada digitalmente, o que significa que, enquanto você espera, terá muitas atividades do Dia de Star Wars para acompanhar.

- O tempo de permanência nos decks é de 1:30 minuto por pessoa (ou casal, ou família, ou grupo de amigos) em cada deck.

- Uma dica: chegue com 15 minutos de antecedência no Mirante do Vale para que você possa subir e aproveitar a experiência no horário previsto. É importante todos respeitarem o horário de subida no espaço.

Data: 4 de maio, quarta-feira

Horário: 11h00 às 19h30

Endereço: Praça Pedro Lessa, 110 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01032-030

Gratuidade: Crianças até oito anos (mediante comprovação). A criança deve estar acompanhada do responsável pagante para acessar o espaço.