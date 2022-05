Dia do Reggae: Confira as músicas mais tocadas de Bob Marley no Brasil

O Dia Nacional do Reggae marca o aniversário da morte de Bob Marley. Foto: Adrian Boot/Handout via REUTERS

Há 41 anos, o mundo perdia o maior símbolo do reggae: o músico jamaicano Bob Marley. Desde 2012, o dia 11 de maio marca a data que celebra o ritmo e homenageia o artista no Brasil, o Dia Nacional do Reggae.

Para celebrar, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), entidade responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais, elencou as músicas mais tocadas de Bob Marley no Brasil nos últimos cinco anos.

Segundo o Ecad, o cantor possui 635 músicas e quase 1.900 gravações cadastradas no banco de dados da instituição. O mais tocado e mais gravado por outros artistas foi o sucesso Is This Love.

Neste período, os herdeiros de Marley ganharam mais de 75% dos rendimentos pela reprodução das canções em rádios, shows e TVs.

Conforme a entidade, a lei do direito autoral brasileira determina que a família continue recebendo pelas músicas até que a morte do artista complete 70 anos.

Para entrar no ritmo do reggae e comemorar a data, confira as cinco músicas mais tocadas de Bob Marley no Brasil:

1. Is This Love (1978)

O sucesso Is This Love foi lançado em 1978 no álbum Kaya, de Bob Marley com a banda The Wailers. O hit, até hoje, rende diversos covers de artistas nacionais e internacionais.

Em 2005, o cantor Paulo Ricardo fez uma versão para a música em seu álbum acústico.

2. Could You Be Loved (1984)

Could You Be Loved assumiu o segundo lugar no ranking e também apareceu como uma das canções mais reproduzidas do músico.

Ela foi lançada postumamente em 1984, novamente com a banda The Wailers.

3. Stir It Up (1973)

Stir It Up também foi muito tocada e representa o 3º lugar do ranking. Ela foi lançada em 1973, com o The Wailers.

No mesmo ano, Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer foram filmados performando a canção antes de uma apresentação para a BBC.

Segundo o canal oficial do jamaicano no YouTube, o registro faz parte das apenas duas ou três vezes em que os músicos foram filmados tocando juntos.

4. Get Up, Stand Up (1973)

Get Up, Stand Up foi escrita em parceria com Peter Tosh e é uma das maiores representações do ativismo de Bob Marley.

O artista defendia causas como a luta contra o racismo, a igualdade racial e a universalização dos direitos civis. A letra fala sobre "lutar pelos seus direitos" e "não abandonar a luta".

5. Three Little Birds (1977)

Three Little Birds foi lançada em 1977 e se tornou uma das canções do jamaicano que mais acumula versões, fazendo também parte da trilha sonora de diversas cenas de filmes.

A canção já foi gravada por músicos como Gilberto Gil e pela banda Maroon 5.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais