Dia de bajular a mulher

Descontos aqui, presentinhos acolá, e assim o povo da gastronomia arruma um jeitinho de mimar a clientela feminina no Dia Internacional da Mulher. A La Patisserie (Al. Santos, 85, 3177-0968), sob o comando do chef Marc Gonazalez, dará 50% de desconto em seus doces, tortas, bolos, pães, quiches, lanches até o dia 10 de março. O Praça São Lourenço (R. Casa do Ator, 608, 3044-1434) faz uma homenagem às mulheres oferecendo um delicado buquê de ervas aromáticas com temperos e chás, além de um prato especial para a data, servido apenas no jantar: camarões a provençal com risoni ao molho de beterraba (R$ 56). Para celebrar a data, a Casa da Fazenda do Morumbi (Av. Morumbi, 5.594, 3742-2810), além de oferecer um cardápio variado, presenteia o público feminino com brindes especiais no almoço e jantar. Se você é daquelas que adora o verdadeiro sentido de "comemorar? e vai sair para comer e festejar, a tradicional Cantina Di Salerno (R. Francisco Leitão, 336, 3064-6757) vai oferecer uma rosa para cada mulher que for ao restaurante, além de oferecer massas feitas por lá, como o torteloni à venezia (veja receita, R$ 34). O El Kabong Bar e Grill (R. Mateus Grou, 15, 3064-9354 e R. Armando Penteado, 18, 3822 0150) vai presentear as mulheres com uma Double Frozen. No Nakombi (3845.9911), o menu especial (R$ 110) chega à mesa com uma sandália Dupé exclusiva. Prato especial da Casa da Fazenda do Morumbi Ingredientes: farinha de trigo 1 kg ovos 10 aspargos 24 lagostinas 16 vinho branco 1/2 copo tomate cortado em cubos 1 dente de alho 1/2 molho de tomate pronto 250 ml óleo, pimenta, sal e manjericão a gosto Preparo: >>Preparo da massa: misture a farinha, os ovos e o sal, amassando por mais ou menos 15 minutos com as mãos. Deixe a massa descansar por 40 minutos. Em seguida, corte em pedaços e estique, deixando com 1cm de espessura. Pegue cada folha de massa e enrole, corte com largura de aproximadamente 1cm. >>Preparo do molho: abra 12 lagostinas no meio. Retire a carne de dentro e corte na metade. Cozinhe as lagostinas em pedaços e as inteiras com óleo e alho por três minutos. Na seqüência, flambe com o vinho branco. Após seis minutos, junte o tomate, os aspargos e cozinhe por mais dois ou três minutos. Acrescentar o molho, sal e pimenta. Separe novamente as quatro lagostinas inteiras. Ao mesmo tempo, cozinhe a massa por oito minutos em água abundante, pelo menos o dobro do volume. Adicione o molho e cozinhe por mais dois minutos. Ao desligar o fogo, acrescente o manjericão. Sirva com as quatro lagostinas inteiras decorando o prato. Macarrons da La Pâtisserie Ingredientes: Macarons: farinha de amêndoa 125 g açúcar impalpavle 125 g clara de ovo 125 g açúcar comum 180g água 60g cacau em pó 35g chocolate granulado 100g Recheio: leite condensado 2 latas cacau em pó 4 colheres (sopa) manteiga 2 colheres (sopa) Preparo: >>Macarons : em uma panela, cozinhe o açúcar com a água até 132°C. Ponha as claras na batedeira e derrame o açúcar cozido, batendo em alta velocidade ate esfriar e obter uma boa consistência, homogênea. Peneire a farinha de amêndoa, o açúcar impalpavle e o cacau numa tigela e acrescente as claras pouco a pouco. Forre uma assadeira com papel manteiga ou anti adesivo e, com um saco de confeiteiro, pingue os macarons de 3 a 4 cm de diâmetro. Derrame o granulado por cima e asse em um forno preaquecido a 170°C por 7 minutos. Tire da assadeira e espere esfriar. >>Recheio: coloque todos os ingredientes em uma panela e cozinhe em fogo brando por mais ou menos 10 minutos. Derrame em uma tigela e deixe esfriar. Recheio os macarons e deixe-os de 24h a 48h na geladeira. Tortelone à Venezia da Cantina di Salerno Ingredientes: Massa: farinha 1 kg ovos 9 espinafre 1/2 maço Recheio: ricota fresca 600g manteiga 1 colher (sopa) ovos 2 parmesão ralado 50g uvas passas 150g nozes moídas 80g sal a gosto Preparo: >>Preparo da massa: bata no liquidificador o espinafre e os ovos. Em seguida, coe em uma peneira, misture na farinha até dar liga (caso fique seca, misture mais um ovo, ou acrescente mais farinha aos poucos, até dar liga). Passe no cilindro e corte em quadrados de 10 cm. Se não tiver cilindro, abra com o rolo na espessura de 3mm. >>Preparo do recheio: misture todos os ingredientes do recheio. Enfarinhe o local a ser aberta a massa, abra-a e coloque o recheio (2 colheres de sopa) no centro da massa, como se fosse pastel. Feche no mesmo formato de pastel quadrado. >>Cozinhe a massa em uma panela com água abundante fervendo, com sal a gosto.