Criado em 1977 pelo casal Janine e Jacques Goossens (da rede Jacques&Janine), o Dia da Noiva nasceu como o objetivo de vender pacotes de tratamentos estéticos para fidelizar a clientela. Hoje, salões de beleza de todos os portes oferecem atendimento especial. No Cleber Lopes, há teste de cabelo e maquiagem, massagem relaxante, máscara facial revitalizante, hidro ou banho de ofurô, almoço, chá da tarde, cabelo e maquiagem. A fofa sai prontinha para casar. Mas ficar no salão sozinha, sem a família por perto, pode dar aquela pontinha de solidão. Por isso, algumas noivas preferem se aprontar em casa. Mas essa decisão precisa ser bem pensada, já que o conforto tem seu preço. ?A noiva vai pagar o dia do profissional, e isso não é barato?, avisa a organizadora de eventos Deize Silva ( 3812-1377), que presta assessoria completa para um dia da noiva residencial. ?A noiva fica mais calma, mas ela tem de ter espaço para receber o cabeleireiro, os assistentes, o maquiador, e escolher profissionais qualificados?, sugere o cabeleireiro Paulo Cesar Schettini, que, entre outras noivas em domicílio, preparou a atriz Maria Fernanda Cândido. ?Ela precisa pensar bem: tem estrutura para isso? Vai passar na porta de casa depois de pronta? É mesmo mais prático para ela, ou vai ficar longe da igreja??, alerta Paulo Persil, que já penteou mais de 5 mil noivas. ?Acho lindo a mulher sair de casa vestida de noiva, emociona. Mas precisa olhar isso tudo para nada dar errado.?