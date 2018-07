DF ultrapassa Brasil em até 61 pontos

Estudante do 1º ano do ensino médio, Vinícius Souza Santana, 15 anos, não tem queixas da sua escola, o Centro de Ensino da Asa Norte (Cean), em Brasília. Uma das maiores escolas públicas do Distrito Federal, o Cean tem até um site na internet com notícias especiais para os alunos. "Não tenho reclamação nenhuma da escola. Nem dessa, nem da que estudei até a 8ª série", diz Vinícius. O estudante brasiliense estudou a vida inteira em escolas públicas do Distrito Federal. Filho de uma dona de casa e um instrutor de auto-escola, diz que os professores são a melhor coisa da sua escola hoje. E, na anterior, que ia apenas até a 8ª série, eram ainda melhores. "A maioria deles é muito preparada. Eles conseguem passar o que querem e fazer a gente entender", garante. "Sou bom aluno", afirma Vinícius. Ele prefere a área de Humanas, mas vai bem em matemática. Na faculdade, ainda não sabe se fará Economia ou Publicidade. SALÁRIO ALTO O Distrito Federal teve nota até 61 pontos acima da média nacional, como no caso da prova de matemática. Em ciência e leitura foram 57 e 36 pontos acima, respectivamente. As melhores médias do DF no Pisa vêm acompanhadas de outros indicadores em que a capital federal também está entre os melhores. O salário de um professor com 40 horas semanais, em final de carreira, é de R$ 4,5 mil, o maior do País. Mas poderá quase dobrar se o governo do DF aprovar o plano de carreira que está sendo preparado. O investimento por aluno é de R$ 1.820,52 por ano, o quarto do País - perde para Roraima, Espírito Santo e São Paulo.