Dez cursos de Pedagogia não podem abrir vagas

Dez cursos de Pedagogia com baixo desempenho nas avaliações do MEC estão impedidos de realizar vestibular ou outra forma de ingresso de alunos. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, só será revertida caso as instituições comprovem melhorias em inspeções in loco. Caso sejam reprovadas, a suspensão será transformada em medida punitiva. "Nessa hipótese, a decisão será para encerrar a oferta de novos cursos", diz a secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari. "Estamos criando uma cultura de avaliação. Punições serão parte da rotina."