Dez municípios do País recebem, amanhã, o Prêmio Inovação em Gestão Educacional do Ministério da Educação. Santos e Pompéia (SP), Sobral e Itaiçaba (CE), Petrolina (PE), São Pedro dos Crentes (MA) e Dourados (MS) foram premiados em diversas categorias de gestão. Cada um receberá R$ 100 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para ser empregado na ampliação das iniciativas premiadas.