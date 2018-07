''''Deus ajuda, mas homens têm de fazer sua parte''''

Com um silêncio interrompido apenas pelos sinos, irmão Konrad Heise conta que vários documentos no convento de Einsielden, na Suíça, comprovam que temperaturas extremas, secas e fome de fato ocorreram na Europa em séculos passados. "Sabemos dos livros que condições extremas ocorriam entre a Idade Média e a Idade Moderna. Podemos ler sobre invernos muito rigoroso e verões muito quentes. Mas também vemos informações sobre invernos fracos e verões leves. Por isso eu sempre sou cauteloso quando as pessoas dizem que vivemos algo que não conhecíamos. Sem um contexto histórico, alguém pode facilmente dizer que o que vivemos não tem precedentes", afirma o monge. E, se cientistas estão ávidos para descobrir o que farão com os dados dos mosteiros da Idade Média nos próximos anos para evitar futuros desastres naturais ou desenvolver novas teorias, os monges garantem: vão continuar rezando para que Deus proteja o planeta. "A Igreja sempre acredita que Deus tem o poder sobre o clima. Nos séculos passados, havia o entendimento entre os cristãos de que os desastres naturais eram gerados por eles. Mas a Igreja não acredita que Deus pune as pessoas. Ele não pune inocentes. Por isso é que vejo como legítimo quando um padre pede a sua congregação que rezem para que Deus ajude com o clima", afirma. "No Brasil, por exemplo, eu diria que, acima de tudo, deixem de cortar as árvores. Entendo que o País precisa de espaço para sua indústria. Mas temos de cuidar do planeta e espero que os brasileiros façam isso logo", comenta o religioso, reforçando que os fiéis devem também, além de rezar, fazer a sua parte.