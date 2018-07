Desvende o seu dosha

Qual é o seu dosha: vata, pitta ou kapha? A pergunta pode assustar e causar um certo estranhamento, mas na Índia é mais comum do que se imagina. Por aqui, é como se alguém lhe perguntasse sobre o seu signo ou ascendente. No entanto, de acordo com a medicina ayurvédica, o dosha é a caracterização do perfil biológico do ser humano, dividido em três categorias que avaliam a classificação física e energética do corpo. Desenvolvida pelos antigos sábios indianos há mais de 5.000 anos, a ayurveda tornou-se uma das práticas alternativas mais conhecidas no mundo. Baseada em dois termos sânscritos, ayu, que significa vida, e veda, conhecimento ou ciência, seus princípios não são voltados para a doença, pois preocupa-se em levar o indivíduo ao equilíbrio correto, cuja conseqüência é a saúde. Logo, a cura não é dirigida ao sintoma, mas ao indivíduo em geral. ?A medicina indiana é voltada aos trabalhos de desintoxicação da mente e do corpo?, garante Andrea Alves, diretora do Spa Jaya ( 3848-0726), que reforça a idéia de que, além disso, é preciso personalizar a alimentação, reforçar a idéia de que os exercícios físicos são grandes aliados do corpo humano e ter mais cuidado com os hábitos e a saúde da mente, buscando sempre o bem-estar. Para Andrea, antes de iniciar qualquer tratamento ayurvédico, é necessário passar por uma consulta para desvendar qual é o seu dosha. ?A medicina indiana acredita que os doshas são regidos por cinco elementos encontrados na natureza: água, ar, éter (ausência do som), fogo e terra. Todo mundo tem um dosha predominante.? A avaliação para descobrir qual é o seu dosha é simples e não exige nenhum sacrifício. Preparamos um simples questionário (veja aqui) que revelará se você é vata (avoado, criativo e sonhador, regido pelo ar e éter), pitta (enérgico, que está sempre pilhado, mas muito carinhoso, regido pelo elemento fogo) ou kapha (tranqüilo, paciente e amoroso, dos elementos terra e água). ?Não estava contente com o rumo que a minha vida estava seguindo e resolvi procurar ajuda na medicina ayurvedica. Fiz o teste e descobri que sou pitta e precisava relaxar um pouco mais?, conta a artista plástica Fernanda Campos da Silva, de 36 anos. Para Andrea, é importante balancear os seus doshas, mas sempre reforçando as características positivas do dosha que rege o seu corpo e buscando as qualidades dos outros dois secundários. Onde encontrá-los Segundo os estudos indianos, o dosha vata é o princípio dominante e controla os movimentos do corpo, considerado o mais importante. O pitta, no entanto, é responsável pelo metabolismo e pela digestão. Já o kapha cuida da estrutura física e do equilíbrio da energia. ?Cada célula do corpo humano precisa conter esses três princípios para deixar a sua estrutura alinhada?, ensina Andrea. Para ajudar na harmonização dos doshas, Márcia De Luca, fundadora do Cento Integrado de Yoga, Meditação e Ayurveda (3168-5568), desenvolveu uma trilha sonora especial que equilibra o corpo e a mente. A melodia para as pessoas de vata acalma e é ideal para ouvir enquanto se trabalha, a música para as de pitta diminui a competitividade e a impaciência e, para as pessoas de kapha, os sons transmitem mais dinamismo e são indicados para acabar com a letargia.