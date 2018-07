Criada há oito anos pelos designers Luciano Canale e Marcio Maia, a Sta Ephigênia fez um desfile de alto risco. Os sapatos, segundo eles inspirados em modelos venezianos do século 17, comprometeram a evolução. Em cima de saltos de 20 centímetros, as garotas ficaram tensas e a apresentação perdeu pontos também no quesito harmonia. A expectativa de alguma queda deixou o clima denso, e os passinhos curtos alongaram além da conta a apresentação. A coleção de inverno é densa, preta, com pitadas de cores que surgem principalmente nas estampas sobre o veludo de seda (que nem sempre funcionam). Há bons momentos, como os minivestidos-parkas. Mas há modelagens difíceis, como a calça bufante e a calça inteira de paetê prata. Sim, dá para notar que os bordados devem ter dado uma trabalheira danada, muito canutilho, muita pedraria, só que o excesso de brilho transforma algumas peças em roupas de Oscar. E os cintos de tacha (desses que ainda se encontram em alguns camelôs) não combinaram nada com o luxo sugerido.