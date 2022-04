Desfile da São Clemente em homenagem a Paulo Gustavo terá amigos e familiares do artista

Amigos e familiares de Paulo Gustavo participarão do desfile da São Clemente em homenagem ao humorista. Foto: Rafael Arante e TV Globo

A escola de samba São Clemente vai homenagear o ator e humorista Paulo Gustavo no desfile que ocorre no sábado, 23 de abril. O enredo Minha Vida É Uma Peça vai contar a história de vida do artista que morreu em 2021 em decorrência de complicações da covid-19.

Para honrar o legado de Paulo, a São Clemente conta com uma lista de mais de 50 amigos e familiares do humorista, que serão divididos em cinco carros alegóricos na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O viúvo Thales Bretas, a mãe Dea Lúcia e a irmã Ju Amaral estarão presentes, assim como o pai, a madrasta e outros parentes do ator. Já entre os amigos, artistas como Tatá Werneck, Samantha Schmütz, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães serão divididas entre as alegorias.

Além disso, humoristas como Marcelo Adnet, Marcos Veras e Fábio Porchat estarão espalhados em outros locais do desfile.

Confira a lista completa:

Carro 1

Marcus Majella, Fil Brás e família (pai, madrasta, tios e primos).

Carro 2

Alexandra Richter, Patrícia Travassos, Samantha Schmütz, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Malu Valle, Susana Garcia, João Fonseca e Iafa Jefferson Schroder.

Carro 3

Thales Bretas e família.

Carro 4

Suzy Brasil, Monica Martelli, Gil Coelho, Pedroca Monteiro, Rafael Infante, Luis Lobianco, Katiuscia Canoro, Luísa Capri, Flávia Reis, Catarina Abdala e Pia Manfroni.

Carro 5

Ju Amaral (irmã), Anderson Baumgartner, Tatá Wernek, Carol Trentini, Fábio Bartelt, Hugo Gloss, Carol Sampaio, Felipe Veloso, Paty Casé, Zé Ricardo, Reka, Vick Muniz, Malu Barreto, Uriã, Helen Sancho, Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Regina Casé, Estêvão Ciavatta, Monique Alfradique, Malu Miranda, Tati Bonaparte, Cesar (amigo), René Machado, Cecília Cunha Grosso, Vânia Catani, Alessandro Pastore, Juliana Constantini e Michael Canet.

Tripé Barca de Niterói Vitor Figueiredo Musas Thelma Assis e Duda Almeida

Artistas em diferentes locais do desfile

Marcelo Adnet, Marcos Veras, Fábio Porchat, Betty Gofman e Erika Mader.