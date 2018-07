Desenvolvimento não vem só do lucro, diz papa em novo texto

Os agentes econômicos devem abrir-se à lógica da gratuidade, e não só do lucro, para que os povos conheçam o desenvolvimento social. Essa é a ideia mestra da encíclica Caritas in Veritate, a ser publicada hoje pelo papa Bento XVI, segundo estudiosos entrevistados pelo Estado que tiveram acesso ao documento antes da sua divulgação. O papa considera o comportamento baseado exclusivamente no interesse incapaz de resolver os dramas sociais. A regulamentação do mercado financeiro, para prevenir o que Bento XVI chama de "escandalosas especulações", também foi defendida na encíclica, que menciona explicitamente os danos recentes causados à economia. Mesmo assim, o papa preferiu manter distância de modelos que apostam na primazia do Estado. Segundo o documento, a valorização exclusiva do mercado ou a do Estado geram situações desumanas. Bento XVI recorda a proposta de João Paulo II, na encíclica Centesimus Annus, de incluir sempre um terceiro sujeito nas relações entre mercado e Estado: a sociedade civil. O protagonismo de empresas, ONGs, sindicatos e outros grupos sociais seria fundamental para a existência de uma boa regulação da atividade econômica. A renúncia de direitos trabalhistas para promover a competitividade econômica dos países também é vista pelo papa como uma ameaça a um desenvolvimento de longa duração. Bento XVI lança ainda um olhar sobre a globalização, que teria aproximado as pessoas, sem promover, no entanto, o amor e a compreensão mútuos. O texto pode ser considerado uma retomada e uma atualização da doutrina social do Concílio Vaticano 2º e da encíclica Populorum Progressio (1967), de Paulo VI. Bento XVI dedica o primeiro e o segundo capítulo a recuperar as reflexões do predecessor. A convicção de que limitações estruturais ou institucionais são obstáculos secundários já estava na carta de Paulo VI. A liberdade e a responsabilidade humanas seriam os fatores necessários para promover o desenvolvimento. O pontífice também afirma a necessidade de proteger o ambiente por meio de um novo estilo de vida - alheio ao consumismo e ao hedonismo. Para Bento XVI, uma sociedade que pratica o aborto ou a eutanásia não seria capaz de manter a longo prazo a gratuidade e solidariedade fundamentais para o bem comum e a própria vida econômica.