''Desenganados'' têm alta em UTI

Pacientes vítimas de tiros ou acidentes às vezes recebem a notícia que terão de viver acoplados a aparelhos hospitalares. São tantos "prisioneiros" em São Paulo que, em 2008, uma UTI só para abrigá-los foi feita. Neste local, onde médicos foram treinados a lidar com nenhuma expectativa de cura, três pacientes conquistaram a desacreditada alta. São casos que representam um novo conceito de tratamento. Foi no Hospital Estadual Arnaldo Pezzuti, em Mogi das Cruzes, que foram reservados dez leitos de UTI para serem a "casa" de Thalita, Roberta, Ricardo... Em comum, tiveram sonhos interrompidos. Estavam espalhados por unidades de saúde, sem previsão de alta. A Secretaria da Saúde decidiu reuni-los e oferecer tratamento diferenciado. A diferença não veio em tecnologia ou dinheiro. As paredes são coloridas, os horários e número de visitantes mudam. TV, rádio, música, histórias, livros e cinema fazem parte do dia a dia hospitalar. Um aquário recepciona pacientes e visitantes. Festas de aniversário têm bolo de três andares (de isopor, para não dar infecção). Se o parente mora longe, pode dormir na unidade, em uma fazenda. Com cadeiras de roda especiais, os pacientes são levados para banho de sol no jardim. Muitos ficaram anos sem ver a luz solar. "Por vezes se fala em estudos caríssimos sobre novos medicamentos, mas os médicos esquecem de dar bom dia aos pacientes", conta Auro Buffani, supervisor da UTI do Arnaldo. Thalita da Silva Abreu, aos 18 anos, viu a cara da morte. Levou um tiro na região cervical, perdeu a consciência, a fala, os movimentos. Acordou deitada no leito de um hospital de São Bernardo do Campo, onde permaneceu por 10 meses, quase imóvel. Em nenhum desses 300 dias, o namorado Leandro Ramos, 22 anos, deixou de visitá-la. Eles estavam juntos havia um ano quando a bala atingiu Thalita. O autor do disparo foi seu ex-namorado. Não havia chance de cura para ela. O perfil clínico a enquadrava entre os pacientes adultos que estavam sendo transferidos para a UTI do Arnaldo Pezzuti. Lá, ela passou três meses e, aos 20 anos, enxergou a luz no fim do túnel. Teve alta, fez curso de informática, conversa e faz planos de casar com Leandro. "Nunca tive piedade da Thalita, sempre acreditei que ela iria sair dessa. Mas depois que ela foi para o Arnaldo parece que meu sonho acelerou. Na primeira semana lá, Thalita voltou a sorrir", diz Leandro que, há dez dias, voltou à UTI do Arnaldo com Thalita para uma visita. "É a primeira UTI do Brasil que funciona assim", diz a diretora do hospital, Keila Franchini. Três meses após a primeira alta, foi a vez de Roberta Raicia, de 17 anos deixar o local. Ficou em um hospital durante um ano, desde que o acidente de carro a deixou tetraplégica. No Arnaldo, morava havia seis meses. Primeiro Roberta ficou independente do respirador artificial. Depois veio a alta. Agora, a história do hospital de Mogi das Cruzes está sendo escrita por Ricardo, de 30 anos. Vítima de um acidente de moto, ficou três anos na UTI, dez meses na nova unidade. Agora, se prepara para voltar para casa. FRASES Leandro Ramos Namorado de paciente "Nunca tive piedade da Thalita, sempre acreditei que ela sairia dessa. Mas depois que ela foi para o Arnaldo parece que meu sonho acelerou. Na primeira semana lá, Thalita voltou a sorrir" Keila Franchini Diretora do Hospital Estadual Arnaldo Pezzuti "É a primeira UTI do Brasil que funciona assim (com TV, rádio, livros, filmes e banhos de sol, além de visitas irrestritas)"