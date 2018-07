Desempenho no índice define bônus de professor

A performance no Idesp vai determinar o pagamento ou não de bônus aos funcionários e professores das escolas. A remuneração será proporcional ao desempenho da unidade e à frequência do servidor. No caso ideal, de um professor que não faltou no ano e trabalha numa escola que atingiu 100% da meta, o bônus pode chegar ao equivalente a 2,4 salários. A Secretaria da Educação vai divulgar na semana que vem detalhes sobre quem terá direito ao bônus, que, embora sejam ansiosamente aguardados pela comunidade escolar, provocam polêmica entre especialistas. "O bônus é importante porque representa uma tentativa de quebrar a isonomia, que nivela por baixo", diz Mozart Neves, presidente do Todos Pela Educação, que reúne entidades da sociedade civil e empresariais. "É um erro pensar que todos os professores se esforçam da mesma forma. Tem gente que mal cumpre a carga horária mínima." Neves admitiu que há dúvidas sobre se o bônus é o melhor caminho. "Não há tantos exemplos de adoção dessa política no mundo e mesmo onde ela avançou mais, como nos Estados Unidos, ainda existe um debate. Os critérios adotados pela secretaria parecem rigorosos, combinam performance da escola e frequência. É uma tentativa de sair da mesmice." A coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Ângela Soligo, é uma crítica ácida da remuneração por desempenho. "Quanto ao bônus, é na miséria que se produz esse tipo de coisa. Porque os salários aqui em São Paulo são baixos, em termos relativos (comparados ao custo de vida) e absolutos", disse. " O bônus cria desigualdade e até antipatia entre o professor e o aluno de baixo desempenho - a tendência é sempre culpar o aluno pela performance ruim. Além disso, fere o princípio da educação como um direito." Ângela faz um único elogio ao projeto da secretaria. " Talvez o aspecto mais importante da proposta seja o de criar metas individualizadas para escolas, para não comparar Fusca com Ferrari", admitiu. "Mas, mesmo assim, você vai ter casos de professores que se esforçaram e não vão receber o bônus." Nathalia Cassettari, mestranda da Universidade de São Paulo que estuda a questão dos bônus, defende a isonomia. E vê incongruências num projeto que se destina a, como diz Neves, "quebrar" a isonomia. Ela citou como argumento o fato de a secretaria usar como parâmetro de performance o Saresp, que avalia alunos em português e matemática. "O bônus vale para todos os professores, incluindo os de história. Então, é possível você questionar qual a participação dos professores de história no resultado final da escola." Qual é, então, a fórmula de remuneração mais justa? "Talvez a aquela definida ouvindo os professores, para que eles se sintam parte da proposta."