Descubra qual é o seu dosha

O teste para avaliar se você é Vata, Pitta ou Kapha é simples e está dividido em três questionários. Leia atentamente cada afirmação e atribua valor 0, se não fizer parte da sua conduta; 3, se você algumas vezes pratica ou 6, se você faz quase sempre. No final de cada questionário, some e descubra a parcial. Ao terminar o terceiro questionário, terá três contagens diferentes. Ao compará-las, você determinará seu tipo de dosha. Vata 1- Executo rapidamente as atividades 2- Não sou bom em memorizar as coisas e depois lembrá-las mais tarde 3- Sou animado e vivo por natureza 4- Sou magro - não engordo com facilidade 5- Sempre aprendi coisas novas com muita facilidade 6- Meu andar característico é leve e rápido 7- Costumo ter dificuldade em tomar decisões 8- Tenho tendência a ter gases e prisão de ventre 9- Tenho tendência a ter mãos e pés frios 10- Fico ansioso ou preocupado com freqüência 11- Não tolero tão bem o frio quanto a maioria das pessoas 12- Falo rápido e meus amigos acham que eu falo muito 13- Minha disposição de ânimo muda com facilidade e sou emotivo por natureza 14- Freqüentemente tenho dificuldade em dormir ou em ter uma noite de sono reparador 15- Minha pele tende a ser muito seca, especialmente no inverno 16- Minha mente é muito ativa, às vezes inquieta, mas também muito imaginativa 17- Meus movimentos são rápidos e ativos; minha energia tende a se manifestar em surtos 18- Fico facilmente agitado 19- Tenho tendência a ter hábitos alimentares e de sono irregulares 20- Aprendo rápido, mas também esqueço rápido Pitta 1- Eu me considero muito eficiente 2- Costumo ser extremamente preciso e organizado nas minhas atividades 3- Tenho a mente decidida e resoluta e sou enérgico 4- Sinto um mal-estar ou fico facilmente fatigado no calor - mais do que as outras pessoas 5- Transpiro com facilidade 6- Embora nem sempre o demonstre, fico irritado e zangado com bastante facilidade 7- Não me sinto bem quando pulo uma refeição, ou se almoço ou o jantar atrasa 8- Meu cabelo tem uma ou mais das seguintes características: tendência a ficar grisalho ou calvo cedo / fino e liso / louro, ruivo ou cor de areia 9- Tenho muito apetite; consigo comer uma grande quantidade de comida se o desejar 10- Muitas pessoas me consideram teimoso 11- Minha evacuação e bastante regular 12- Fico impaciente com muita facilidade 13- Tenho a tendência a ser perfeccionista com relação a detalhes 14- Fico zangado com muita facilidade, mas depois esqueço rapidamente 15- Gosto muito de alimentos frios, como sorvete, e também de bebidas geladas 16-É mais fácil eu achar que um ambiente está quente demais do que frio demais 17- Não tolero alimentos muito quentes e picantes 18- Não tolero as desavenças tanto quanto deveria 19- Aprecio os desafios, e quando quero alguma coisa sou muito determinado com meus esforços para conseguí-la 20- Tenho a tendência de criticar tanto os outros quanto a mim mesmo Kapha 1- Minha tendência natural é fazer as coisas de uma maneira lenta e relaxada 2- Engordo com mais facilidade do que a maioria das pessoas e emagreço mais devagar 3- Minha disposição é serena e tranqüila - não fico agitado com facilidade 4- Sou capaz de pular refeições sem nenhum mal-estar significativo 5- Tenho a tendência a ter um excesso de muco ou secreção, asma ou sinusite 6- Preciso dormir pelo menos oito horas para me sentir bem no dia seguinte 7- Tenho um sono muito profundo 8- Sou calmo por natureza, e dificilmente fico zangado 9- Não aprendo tão rapidamente quanto algumas pessoas, mas tenho uma boa memória 10- Tenho tendência para engordar - acumulo gordura com facilidade 11- Não gosto quando o tempo fica frio e úmido 12- Meu cabelo é grosso, escuro e ondulado 13- Minha pele é macia, suave e um tanto pálida 14- Minha constituição física é grande e sólida 15- As seguintes palavras me descrevem bem: sereno, meigo e carinhoso 16- Minha digestão é lenta, o que me faz sentir pesado depois das refeições 17- Tenho vigor e resistência física, bem como um nível de energia estável 18- Meu andar é de um modo geral lento e cadenciado 19- Tenho tendência a dormir demais, a ficar zonzo ao acordar e sou geralmente lento para fazer as coisas pela manhã 20- Como devagar e minhas ações são lentas e metódicas Como avaliar o seu dosha Após ter feito a contagem, avalie o resultado. Se uma contagem for muito superior a outra - duas vezes maior que a segunda (por exemplo: Vata 45, Pitta 90 e Kapha 35)- você é um único dosha. Caso não exista um dosha dominante, os dois números maiores serão predominantes. No entanto, se suas três contagens forem praticamente iguais, você pode ser o tipo mais raro de todos. Por isso, verifique novamente as respostas e leia as descrições de Vata, Pitta e Kapha para ver quantos doshas realmente combinam com você. Resultado Vata A pessoa regida por esse dosha está sempre em movimento e é rápida, fria e leve. Geralmente de constituição física magra, quem é de Vata executa rapidamente as atividades, tem tendência para a insônia, é criativo, tem disposição de ânimo variável, preocupa-se com os outros, fica cansado com mais freqüência, sente fome a qualquer hora do dia e da noite, mas pula as refeições, ama a agitação, tem crises emocionais de curta duração Pitta Esse dosha governa a digestão e o metabolismo. Comparado ao princípio do fogo, ele é quente, aguçado e ácido. As pessoas regidas por Pitta costumam ter a constituição física média, muita sede, tendência a ficar zangado e irritado quando estressado, pele clara e sardenta, aversão ao calor, caráter empreendedor e intelecto aguçado. Na maioria dos casos, o cabelo é castanho ou ruivo. Vive em função do relógio e detesta desperdiçar tempo Kapha Na maioria das vezes, tem o biotipo pesado. É um ser humano estável, firme e de movimentos lentos. Com personalidade tranqüila e relaxada, é difícil deixá-lo zangado. A pele é fria, pálida e oleosa. De sono pesado, é afetuoso, mas possessivo. Respeita os sentimentos de quem gosta, busca conforto emocional na comida, levanta devagar e toma café da manhã logo que acorda. Além disso, avalia as situações por muito tempo antes de tomar uma decisão