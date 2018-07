Uma equipe do Instituto Leibniz de Investigações Zoológicas descobriu, em uma mata do leste do Equador, a maior variedade conhecida de morcegos - mais de uma centena de espécies diferentes em um espaço relativamente pequeno. As espécies vivem em região de poucos hectares na bacia amazônica equatoriana. Os cientistas publicaram seus resultados na revista Biological Journal of the Linnean Society.