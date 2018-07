Desafio é melhorar atendimento básico

O coordenador do Programa de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Pedro Gabriel Delgado, afirma que o maior desafio no País agora é aprimorar na rede básica de atendimento a detecção de pacientes com problemas mentais. "Quando o programa começou, a opção foi fortalecer a rede secundária, a formação dos núcleos de apoio", conta. Uma estratégia oposta da que foi seguida no Chile, onde a ênfase inicial foi na capacitação de profissionais das unidades de saúde para orientar o paciente logo nos primeiros sinais de distúrbios comportamentais. Para Delgado, nessa segunda parte é preciso mais do que apenas mudar diretrizes. "É preciso investir em recursos humanos. Fazer capacitação de pessoal, mudar currículos das escolas, que ainda estão voltadas para o modelo antigo, centrado em hospitais." L.F.