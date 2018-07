Dermatologia

A depilação pode ser feita, com cuidado, para não causar foliculite, um processo inflamatório, geralmente infeccioso, que atinge a saída do folículo piloso, em virilhas, axilas e pernas nas mulheres, e na barba e bigode nos homens. Pode aparecer por manipulação inadequada, roupas muito ajustadas como nylon e brim. Os métodos são muitos, cada um deve escolher a melhor opção de acordo com textura, tipo da pele e velocidade do crescimento. A depilação a laser é a única que tem efeito bem duradouro já que os pêlos são retirados desde a raiz. Por sua vez, as depilações feitas com cera, cremes ou mesmo com o uso de eletricidade são provisórias. É preciso haver pausa de pelo menos 10 a 15 dias entre as sessões depilatórias.